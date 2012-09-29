Автор резолюции Сената США по Украине настаивает: документ принят по всем правилам

Сенатор Ричард Дурбин настаивает, что резолюция Сената США по Украине была принята по всем правилам.

Об этом говорится в комментарии автора резолюции Р.Дурбина, переданном еженедельнику «Зеркало недели. Украина» (№34) его пресс-службой.

Сенатор отметил, что резолюция Сената США, в которой содержится призыв освободить экс-премьера Юлию Тимошенко, была принята единогласно в ходе открытого голосования с соблюдением всех норм и правил.

Сенатор напомнил, что резолюция предварительно обсуждалась на открытом заседании сенатского комитета по международным делам и была им поддержана. Политик отметил, что в резолюции члены Сената США единогласно осуждают политическое заключение Ю.Тимошенко.

«Данная резолюция была принята единогласно в ходе открытого голосования в Сенате. Это стандартная процедура, которая применяется при рассмотрении вопросов, по которым существует согласованная, однозначная точка зрения большинства. Все правила и процедуры в данном случае были соблюдены, никто их для этого не менял», - говорится в комментарии.

«Конечно же, принятие такой резолюции не совсем устраивает украинскую власть, но она говорит о том, что члены Сената единогласно осуждают политическое заключение Юлии Тимошенко», - отметил сенатор.

«Кроме того, эта резолюция готовилась в течение нескольких месяцев. Все ведомства (сенаторские офисы) были поставлены в известность о том, что сенат намерен рассмотреть этот вопрос с тем, чтобы они могли представить свои замечания и возражения. Резолюция предварительно обсуждалась на открытом заседании сенатского комитета по международным делам и была им поддержана. Утверждения о том, что здесь якобы имели место какие-то нарушения процедуры, не имеют под собой никаких оснований», - подчеркнул сенатор.

По словам Р.Дурбина, «если здесь и присутствуют какие-то „сомнительные“ обстоятельства, то они касаются как раз причин заключения Юлии Тимошенко, где она находится уже в течение многих месяцев».

Как сообщалось, 22 сентября Сенат США одобрил резолюцию по Украине. Сенат обратился к правительству США с требованием ввести персональные санкции к людям, причастным к политическим репрессиям в Украине.

После этого в МИД Украины заявили, что не считают целесообразным комментировать резолюцию, принятую Сенатом США, поскольку она имеет декларативный характер.