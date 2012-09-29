Помощник генсека НАТО: Альянсу нужна Украина, а Украине нужен Альянс

Североатлантическому альянсу нужна Украина, а Украине нужен Альянс.

Это подчеркнул в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина» помощник генсека НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Габор Иклоди.

«Альянс заинтересован в демократической, свободной, независимой Украине, которая является ключевым фактором евроатлантической безопасности», - сказал он и добавил: «Ваша страна уже преодолела значительный отрезок на пути развития демократии. Однако во время Чикагского саммита НАТО прозвучала обеспокоенность относительно ее дальнейшего развития. Думаю, парламентские выборы, которые должны через месяц состояться в Украине, дадут вашей стране возможность доказать, что она предана демократическим ценностям, и провести свободное и честное голосование».

«Члены альянса рассматривают эти выборы как очень важную веху», - подчеркнул помощник генсека НАТО.

«Любой авторитарный режим в первую очередь составляет угрозу для себя, своего населения, безопасности самой страны. Но он не обязательно угрожает безопасности НАТО. Благодаря демократическим выборам Украина получила нынешнюю власть. У вас скоро состоятся выборы, которые, как мы надеемся, будут свободными, честными, демократическими и помогут укрепить демократические институты в вашей стране», - отметил Г.Иклоди.

Отвечая на вопрос, касающийся возможной поддержки Организацией Североатлантического договора принятой Сенатом США резолюции, которая предусматривает давление на Президента Виктор Януковича, помощник Генсека НАТО сказал: «НАТО не заинтересовано в разрыве отношений с Украиной, в том, чтобы делать какую-то паузу. Наша организация искренне заинтересована в развитии отношений с ней. НАТО нужна Украина, а вашей стране нужен Альянс».

«Пусть я повторюсь, но Украина является чрезвычайно важным фактором евроатлантической безопасности», - подчеркнул Г.Иклоди.