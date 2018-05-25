Баланс недели: пошлинные войны, экспансия рубля, "повышение" зарплат

ТОП-события текущей недели в экономической жизни страны "крутились" преимущественно на высокой международной орбите. Внутриэкономические показатели продолжали не радовать...

Всполошили Европу

Так и не удалось Украине и России на текущей неделе решить проблемный вопрос о действии утилизационного сбора на автомобили. Премьеры двух стран не подписали 28 сентября в Ялте межправительственное соглашение, согласно которому Киев и Москва вводят национальные режимы при торговле автомобилями, что означает фактически отмену действия сбора в двусторонней торговле. Как утверждают источники, причиной срыва подписания стала негативная реакция на это Еврокомиссии.

Документ был подготовлен и согласован практически в рекордные сроки. Для этого понадобилось около 2-х недель.

После подписания межправсоглашения правительство Украины сразу же планировало ввести утилизационный сбор на весь импорт авто. Соответствующий проект постановления уже готов, и мог быть рассмотрен на ближайшем заседании Кабмина, 1 октября.

Такой шаг, по мнению экспертов, противоречит правилам ВТО, поскольку вводит неравные условия для импортной и отечественной продукции, и должен быть согласован с уже парафированным текстом соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС. Именно эти два момента и вызвали, мягко говоря, обеспокоенность со стороны Еврокомиссии.

Накануне встречи Азарова и Медведева в Ялте появилась информация со стороны ЕС, что введение утилизационного сбора может привести к отказу Еврокомиссии подписывать соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, без чего не может быть подписано соглашение об ассоциации.

Кроме того, как только норма о действии УС вступила бы в силу, следовало бы ожидать от основных импортеров - страны ЕС и Япония - обращения с жалобой в ВТО.

Итак, каков мог бы быть результат? Все эти волны с утилизационным сбором привели бы к тому, что в торговле автомобилями между Украиной и Россией все осталось, в принципе, как и было раньше. Однако с Европой отношения были бы осложнены. Безусловно, такое положение вещей на руку сторонникам евразийской интеграции Украины. Вот, мол, гляньте, как только Украина решила защитить свой внутренний рынок, сразу вызвала сопротивление Европы. А вот с Россией все не так, все иначе.

Однако, как утверждают источники, премьеры Украины и России дали задание своим правительствам еще раз более детально изучить возможность отмены действия сбора при взаимной торговле. Так что актуальность подготовленного межправсоглашения не утрачена. Правда, Украине, дабы избежать противодействия со стороны ЕС, надо будет не только отказаться от повышения импортных пошлин на авто, о чем уже говорили в Минэкономики Украины, но и обнулить эти пошлины.

Рубль в первой группе валют: "дальше будем дальше двигаться"

Стряхнули пыль на текущей неделе с прошогодней инициативы - 28 сентября на "деловых встречах" в Ялте председатель правления банка ВТБ, президент финансово-банковского совета СНГ Андрей Костин предложил еще раз повнимательнее изучить вопрос включения рубля в первую группу валют.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил предложение как целесообразное, поскольку, "если 40% расчета (между Украиной и Россией – УНИАН) осуществляется в рублях, то это повод призадуматься над тем, как оценивать российский рубль в Украине".

В ответ премьер-министр Украины Николай Азаров заявил: «Еще год вообще не стоял вопрос расчета в рублях, так? А мы уже с вами в рублях рассчитываемся – это шаг вперед? Шаг вперед. А дальше будем дальше двигаться».

Учтет ли Украина это настойчивое предложение России и в какой мере, пока прогнозировать рановато. Но следует напомнить, что глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов в декабре 2011 года заявил, что российский рубль планируется ввести в первую категорию валют и учитывать его в золотовалютных резервах. В том же декабре НАК «Нафтогаз Украины» частично заплатила за закупленный у "Газпрома" в ноябре газ в рублях.

Но уже в марте 2012 года Арбузов сказал, что НБУ пока не планирует подобного нововведения. Отвечая тогда на вопрос, означает ли это, что регулятор отказался от такого шага вообще, Арбузов сказал: «Нет, мы еще не отказывались – мы еще не планировали. Мы только думаем об этом. Решение еще не принято. Мы работаем над этим вопросом».

Продуктовая война с РФ - активность на новых фронтах

Похоже, после «сырной войны» Россельхознадзор решил начать мясную. С 4 октября в РФ будут введены временные ограничения на ввоз продовольственных товаров 8 украинских предприятий, производящих сыр, мясную и молочную продукцию. Россельхознадзор заявил, что в результате анализа в сырье выявлены бактерии группы кишечной палочки, в мясе птицы - сальмонелла, в сухом молоке - мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.

Этот факт лишь подтверждает то, что заявления украинских чиновников о невозможности после вступления в силу договора о ЗСТ СНГ войн, подобных сырной, были обыкновенным блефом.

Ахметов таки покупает долю в "Укртелекоме"

В СМИ на этой неделе появилась информация о том, что компания Рината Ахметова - СКМ - договорилась о покупке доли в "Укртелекоме". По информации источников, стороны достигли принципиальной договоренности, и сделка СКМ с нынешним владельцем — австрийским концерном EPIC — находится в завершающей стадии.

Официально информацию пока никто не подтверждает, однако ожидается, что стороны могут объявить о завершении сделки в ближайшие дни.

Владельцем 92,79% акций "Укртелекома" является концерн EPIC, который был единственным участником приватизационного конкурса, состоявшегося в прошлом году. СКМ, по информации источников, получит миноритарный пакет, которым якобы владели глава Администрации Президента Сергей Левочкин, П.Гольдшайдер и член набсовета оператора Г.Дзекон.

Повышение зарплат не радует

По данным Госстата, в Украине средняя заработная плата в августе 2012 года по сравнению с июлем сократилась на 2,5%, или на 78 грн, и составила 3,073 тыс. грн.

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился более чем в 3 раза — до 16,655 млрд грн. В частности, дефицит общего фонда составил 14,216 млрд грн, что более чем в 2 раза больше, чем годом ранее.

Юрий Ходжаян (УНИАН)

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