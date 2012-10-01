ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «25 бизнес-мудростей от собственников и топов украинских компаний» пишет: два дня - 27 и 28 сентября 9 собственников и 9 топ-менеджеров крупнейших украинских компаний делились своим опытом на Business Wisdom Summit…

http://delo.ua/business/25-biznes-mudrostej-ot-sobstvennikov-i-topov-ukrainskih-kompanij-186195/

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Также «Дело» в публикации «Запретам вопреки. Топ-10 экспортеров сыра в Россию и Казахстан» пишет: по итогам восьми месяцев 2012 года украинские компании экспортировали в Россию и Казахстан сыры на 213,8 млн. долл. Крупнейшими поставщиками являются «Милкиленд-Украина» и «Молочный альянс»...

http://delo.ua/business/zapretam-vopreki-top-10-eksporterov-syra-v-rossiju-i-kazahstan-186129/

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«Дело» в публикации «В Брюсселе прошел митинг против жесткой экономии государства» пишет: около 1,5 тыс. человек протестовали возле Дворца правосудия…

http://delo.ua/world/v-brjussele-proshel-miting-protiv-zhestkoj-ekonomii-gosudarstva-186190/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Всем будут заправлять», в котором пишет: на рынке нефтепродуктов вскоре появится новый крупный игрок. Rompetrol и «Нафтогаз» утвердили технико-экономическое обоснование работы совместного предприятия - компания инвестирует 1 млрд долл. и рассчитывает занять почти четверть всего розничного рынка страны. Столь быстро занять рыночные позиции компании позволит поддержка государственного «Нафтогаза», а также остановка большинства украинских НПЗ, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2034293

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бизнес не сахар», в котором пишет: один из крупнейших агрохолдингов Украины Kernel бизнесмена Андрея Веревского разочаровался в сахарном бизнесе. На встрече с инвесторами Веревский заявил, что решил продать сахарные заводы, доставшиеся Kernel при покупке компании «Укррос». Хотя сейчас агрохолдинг - четвертый по величине производитель сахара в стране, он не располагает собственным сырьем. Поэтому дорого продать актив не удастся, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2034297

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Газета «Сегодня» в материале «Минимальная зарплата вырастет на 16 гривен, а за первенца добавят 390» пишет: с 1 октября соцвыплаты, пенсии и оклады бюджетников снова вырастут…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Minimalnaya-zarplata-vyrastet-na-16-griven-a-za-pervenca-dobavyat-390.html

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Также «Сегодня» в публикации «Америка открестилась от санкций по Тимошенко» пишет: Украине дали понять, что у нее есть шансы на поддержку Белого дома…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Amerika-otkrestilas-ot-sankciy-po-Timoshenko.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Баланс недели: пошлинные войны, экспансия рубля, "повышение" зарплат" подает обзор прошедшей недели…

http://economics.unian.net/rus/detail/141632

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Россиян поставят в очередь на кладбищах» пишет: ФАС представила проект поправок в закон «О погребении», которые ограничат гражданам возможность выбора мест на муниципальных кладбищах…

http://izvestia.ru/news/536449

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Также «Известия» в публикации «Каждый литр российского молока защитят от ВТО 1 рублем» пишут: Минсельхоз намерен решить и демографические проблемы коров – поднять рождаемость на 60%…

http://izvestia.ru/news/536483

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«Ведомости» в публикации «Правительство одобрило сокращение накопительной части пенсии» пишут: премьер РФ Медведев при подготовке пенсионной реформы оказался в очень стесненных обстоятельствах…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/4482081/ostalos_2

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Также «Ведомости» в материале «Москва придумала способ взять налоги с наемных квартир» пишут: Москва заплатит 40 млн руб. разработчику IT-решения, которое позволит собрать с арендодателей квартир 5 млрд.

http://www.vedomosti.ru/tech/news/4482051/ot_slov_k_serveru

(УНИАН)