Обращение Украины в ВТО по поводу пошлин не навредит переговорам по ЗСТ с ЕС - Пятницкий

Обращение Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) относительно пересмотра ставок таможенных пошлин не навредит переговорам по созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом (ЕС) и не связано с возможностью вступления в Таможенный союз (ТС).

Об этом уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий заявил в интервью газете «Зеркало недели. Украина» (№34 от 28 сентября 2012 г.).

«Нет (не навредит – УНИАН). Потому что мы переговоры с ЕС закончили. Соглашение без промедлений необходимо подписать и перейти к его выполнению. Зерно нашего соглашения о зоне свободной торговли с ЕС – это не тарифы. Мы идем на полную либерализацию в сфере торговли товарами. На полную!», – заявил В.Пятницкий

Что касается темы возможного присоединения к Таможенному союзу, то В.Пятницкий отмечает, что эти вопросы абсолютно не связаны.

«Эти вещи абсолютно никак не взаимосвязаны. Возможно, оно так совпадает иногда во времени. Но нас нельзя упрекнуть, что мы в этом случае действуем непоследовательно. Мы вели подготовку нотификации целый год и действуем таким способом, чтобы обеспечить непрерывность в этой работе», - отметил В.Пятницкий.

Он также уточнил, что Украина подала в ВТО список из 371 тарифной линии, по которым в будущем может возникнуть необходимость пересмотреть тарифы.

В.Пятницкий также отметил, что нет оснований считать такое количество линий для пересмотра слишком большим.

«Их реально 371. Но, в целом, у нас свыше 11 тыс. тарифных линий, поэтому в относительном измерении – это действительно совсем немного», – отметил он.

При этом В.Пятницкий отметил, что данный список содержит позиции, по которым пошлины в перспективе могут быть как повышены, так и понижены.

«Украина готова вступить в переговоры и консультации с соответствующими членами ВТО относительно модификации наших обязательств, которые касаются тарифов, предоставив соответствующий перечень тарифных линий. Модификация может быть разной. Это может быть как повышение, так и снижение, она (модификация – УНИАН) может состояться в результате изменения классификации», – сказал В.Пятницкий.

При этом он отметил, что согласно статье 28 Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), число тарифных линий, по которым член ВТО может инициировать пересмотр пошлин, не регламентировано.

«В статье 28 ГАТТ (Генеральное соглашение о тарифах и торговле) ничего не сказано о том, когда мы должны это делать, то есть опция действует на протяжении трех лет – в 2012-2014 годах. Там также ничего не сказано о количестве тарифных линий или что такой шаг является дискриминацией торговых партнеров. Нигде также не указано, что этого нельзя делать, если у нас есть или нет соглашения о свободной торговле. Это – абсолютно технический инструмент», – отметил В.Пятницкий.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.