В Раде предлагают провести выборы мэра Киева весной 2013 года

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и самоуправления рекомендует парламенту принять решение о проведении выборов мэра Киева весной 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила первый заместитель председателя комитета, депутат от фракции "БЮТ-Батькивщина" Ольга Боднарь.

«Комитет рекомендует провести выборы мэра Киева весной 2013 года», - сказала она.

По словам О.Боднарь, решение было принято почти единогласно за исключением одного депутата от Партии регионов.

В то же время депутат отметила, что конкретная дата проведения выборов не определена. «Я такой формулировки еще никогда не слышала, должна была бы быть четкая дата», - добавила она.

Отвечая на вопрос журналистов, когда парламент может принять решение о проведении выборов городского председателя столицы, О.Боднарь заметила, что на данное время в повестке дня работы Верховной Рады на завтра этого вопроса нет.

«Насколько мне известно, «регионалы» вообще хотят сделать завтрашнее заседание последним до выборов», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года Киевский городской председатель Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Вопрос о сложении Л.Черновецким полномочий городского председателя был рассмотрен на сессии Киевского городского совета 12 июля.

19 июля секретарь Киевского городского совета Галина Герега, которая временно исполняет полномочия Киевского городского председателя, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы.