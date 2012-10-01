Анонс на 2 октября

* Пресс-конференция руководителя группы советников главы Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: "Обзор текущей макроэкономической ситуации (цены, обменный курс, платежный баланс, экономическая активность)".

* В Высшем хозяйственном суде Украины состоится заседание по делу о незаконной продаже земельного участка в охранной зоне Софии, где находится, в частности, Усадьба Мурашко.

* 11-30 - В УНИАН состоится круглый стол на тему: «Рынок почтовых услуг для ключевых отраслей бизнеса: ситуация и перспективы развития», о сегодняшней ситуации на рынке почтовых услуг для ключевых отраслей бизнеса. Организатор:компания «Всеукраинский почтовый сервис» (ВПС). Вопросы: Возможности почты в работе с компаниями различных отраслей рынка. Актуальность почтовых услуг для финансового сектора. Современные технологии почтового обслуживания. Почтовое обслуживание для Интернет-магазинов. Новые функции и услуги почты в украинской бизнес-среде. Будущее почтового сопровождения банков и операторов мобильной связи. Участники: Андрей Хорошевский, и.о.директора Киевской городской дирекции УГППС "Укрпочта"; Наталья Князева, зам.директора Киевской городской дирекции УГППС "Укрпочта"; Ирина Леньо, руководитель ДМ проектов и программ, эксперт украинского рынка дистанционного маркетинга (mail order); Людмила Силантьева, директор компании ВПС; Елена Петина, руководитель коммерческого отдела компании ВПС.(ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Состоится официальное открытие нового здания Агентства США по международному развитию в Киеве. Новое здание откроют: посол США в Украине Джон Теффт, директор Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джед Бартон и заместитель администратора Бюро Европы и Евразии USAID Пейдж Елекзендер.

* Пресс-конференция на тему: "Зона свободной торговли со странами СНГ - политические и социально-экономические последствия". Участники: правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества со странами СНГ Валерий Мунтиян; политолог Дмитрий Выдрин; социолог Евгений Копатько.

* Пресс-конференция на тему: «Европа - бастует, Украина - увеличивает размер пособий по безработице. Стабилен ли сейчас рынок труда в Украине? Как на него влияют внешние и внутренние факторы? ». Участники: Виталий Рябуха, начальник отдела формирования статистической информации Государственной службы занятости Украины, Андрей Верстюк, президент Ассоциации экспертов рынка труда Украины и др.

* Пресс-конференция на тему: «Правовой аспект деятельности частной охраны». Участники: ген.директор «Украинской юридической компании», адвокат Олег Мусиенко; юрист, медиа-эксперт Али Сафаров, председатель правления МОО «Международная Лига защиты прав граждан» Эдуард Багиров

* 13-30 - В УНИАН состоится круглый стол на тему: «Кто захватит украинскую землю?». Участники круглого стола обсудят и проанализируют: ход земельной реформы, ее экономически социокультурный измерение для будущего Украины; законодательство о рынке земли в Украине, вопрос моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Участники: Иван Томич, президент Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Павел Жебривский, народный депутат Украины, член бюджетного комитета ВРУ, Сергей Таран, руководитель подразделения продовольственной безопасности Службы безопасности Украины 1998-2007 гг, советник министра аграрной политики 2001-2004 гг.; Николай Миркевич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины; Роман Коринец, руководитель экспертного центра совместного проекта USAID UNITER Past Ukraine и АФЗУ

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет встречу с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

* В Киеве, в Киевском Водно-информационном центре "Музей Воды" состоится мероприятие, в рамках которого будут установлены три рекорда Украины в жанре арт-искусства (гигантские мыльные пузыри). В рамках мероприятия артист оригинального жанра Антон Кушпиль, установит три рекорда: самый большой мыльный пузырь (~ 3 куб.м); самый длинный мыльный пузырь (~7м); самое большое количество людей внутри мыльного пузыря (~7 детей); также будет показано Шоу Мыльных Пузырей. Рекорд-шоу организовано специально, для приглашенных детей 2-3 классов.

* Пресс-конференция на тему: «Сланцевый газ: экологические угрозы». Организатор - Всеукраинская экологическая лига. Участники: Татьяна

Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги, Алексей Василюк, зам.председателя Национального экологического центра Украины, Алена Кравченко, исполнительный директор Международной благотворительной организации «Экология-Право-Человек»; Галина Олейникова, представитель организации «Мама-86».

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