ТОП-10 (1 октября)

ТОП-10 за 1 октября

Профицит платежного баланса в августе составил 615 млн долл. - Арбузов

ВР рассмотрит доработанный правительством проект бюджета-2013 в ноябре-декабре - Литвин

В Украине с 1 октября повышаются социальные стандарты

Стоимость жилья на первичном рынке Киева в сентябре выросла на 0,53% - до 13 376 грн/кв. м

ГАИ планирует испытать российский прибор, который за несколько сотен метров выявляет на дороге нетрезвых водителей

Янукович подписал закон о выделении из бюджета 2 млрд грн на зарплату горнякам

Президент подписал скандальный закон о депозитарной системе

Дефицит внешней торговли Украины вырос в 1,6 раза

«Укрцукор» просит правительство снизить минимальную цену на сахар

ВР может выделить 80 млн грн на покупку акций завода по производству ядерного топлива

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Профицит платежного баланса в августе составил 615 млн долл. - Арбузов

Профицит платежного баланса в августе составил 615 млн долл. Об этом заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов в ходе совещания касательно состояния платежного баланса, сообщается на сайте регулятора.

«В августе, второй месяц подряд, сводный баланс Украины сформирован с профицитом - 615 млн долл.... Приток валюты в страну превышает затраты на импорт», - сказал С.Арбузов.

В свою очередь, директор генерального экономического департамента НБУ Александр Петрик сообщил, что за январь-август т.г. общее сальдо платежного баланса было положительным - 304 млн долл.

«Главным образом, такая ситуация сложилась благодаря значительным поступлением в реальный сектор ... Также и за счет кредитных ресурсов», - сказал А.Петрик.

По его словам, сальдо текущего счета было положительным в августе, а рост экспорта составил 0,8%, за восемь месяцев - 2,9%.

«Снижение мирового спроса и падение цен на металлы на мировых рынках повлияло на уменьшение экспорта черных металлов, основную статью нашего экспорта. Но это было компенсировано ростом экспорта продукции АПК, в частности, зерновых на 43,8%, а также продукции машиностроения», - заявил А.Петрик.

Денежные переводы в Украину за январь-август т.г. составили 4,8 млрд долл., что почти на 5% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Профицит финансового счета составил в августе 2,1 млрд долл., и сформировался в основном за счет привлечения инвестиционного и долгового капитала.

По словам банкира, приток прямых иностранных инвестиций в августе вырос почти до 900 млн долл. и был одним из наибольшим в текущем году.

Чистые привлечения внешнего долгового ресурса в августе составили 680 млн долл., с начала 2012 года - года 3,9 млрд долл.

А.Петрик уверил в том, что прирост наличной валюты вне банков уменьшается. За 8 месяцев 2012 г. этот показатель составил 3,6 млрд долл., что почти на 40% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Золотовалютные резервы НБУ на конец августа составили 30 млрд долл., что обеспечивает покрытие импорта будущего периода в течение 3,4 месяца.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).

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ВР рассмотрит доработанный правительством проект бюджета-2013 в ноябре-декабре - Литвин

Верховная Рада рассмотрит доработанный правительством проект государственного бюджета на следующий год в ноябре-декабре 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Владимир Литвин в понедельник, 1 октября, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

В частности, В.Литвин отметил, что сегодня снова разговаривал с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, в частности, и по поводу его заявлений, что нынешняя Верховная Рада не сможет принять бюджет на следующий год.

По словам В.Литвина, Н.Азаров, говоря это, «имел в виду, что за два рабочих дня в октябре это невозможно сделать, но правительство доработает и подаст его, чтобы рассмотреть проект бюджета в ноябре-декабре».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год» и передал в ВР.

15 сентября председатель Верховной Рады В.Литвин вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

22 сентября премьер-министр Н.Азаров заявил, что проект бюджета на 2013 год будет улучшен правительством за счет увеличения доходной части и подан для принятия Верховной Раде нового созыва, поскольку нынешний состав парламента технически не сможет принять документ за оставшиеся два рабочих дня.

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В Украине с 1 октября повышаются социальные стандарты

В Украине с 1 октября повышаются социальные стандарты.

Согласно закону о государственном бюджете на 2012 год, прожиточный минимум с понедельника, 1 октября, устанавливается на уровне 1 060 грн. С 1 декабря он будет повышен до 1 095 грн.

Для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, устанавливаются такие размеры прожиточного минимума на 2012 год:

для детей до 6 лет: с 1 октября - 930 грн, с 1 декабря - 961 грн;

для детей от 6 до 18 лет: с 1 октября - 1 161 грн, с 1 декабря - 1 197 грн;

для трудоспособных лиц: с 1 октября - 1 118 грн, с 1 декабря - 1 134 грн;

для лиц, утративших трудоспособность: с 1 октября - 856 грн, с 1 декабря - 884 грн.

Законом также установлена на 1 октября 2012 года минимальная заработная плата в месячном размере - 1 тыс. 118 грн. С 1 декабря размер минимальной зарплаты будет повышен до 1 134 грн; в почасовом размере: с 1 октября минимальная зарплата составит 6,7 грн, с 1 декабря - 6,8 грн.

Размер минимальной пенсии с 1 октября составит 856 грн.

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Стоимость жилья на первичном рынке Киева в сентябре выросла на 0,53% - до 13 376 грн/кв. м

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в сентябре 2012 года выросла на 0,53% по сравнению с августом т.г. - до 13 тыс. 376 грн/кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная Недвижимость».

По данным портала, за данный период жилье эконом-класса выросло в цене на 0,1% - до 9 тыс. 759 грн/кв. м, бизнес-класса - выросло на 0,33% - до 15 413 грн/кв. м, премиум-класса - выросло на 1,4% - до 21 356 грн/кв. м.

В сентябре к продаже предлагались квартиры 60 операторами в 140 объектах (в августе было 136 объектов). В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Предложение квартир на рынке новостроек Киева в сентябре в общей площади уменьшилось на 0,4%, а в денежном выражении - выросло на 0,62% относительно августа 2012 года.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 61%. Новостройки бизнес-класса составляют 24% от общего количества, премиум-класса - 15%. За месяц доля новостроек эконом-класса увеличилась на 1%, бизнес-класса - уменьшилась на 1%.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний.

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ГАИ планирует испытать российский прибор, который за несколько сотен метров выявляет на дороге нетрезвых водителей

Государственная автомобильная инспекция планирует испытать прибор российского производства, который позволяет выявлять на дороге нетрезвых водителей за рулем автомобилей на расстоянии нескольких сотен метров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил временно исполняющий обязанности начальника Управления ГАИ МВД Украины Владимир Резников.

«У наших коллег из России есть такой специальный технический прибор, который называется «Бутон», который на расстоянии приблизительно 300 метров сигнализирует сотрудникам ГАИ о том, что в салоне приближающегося автомобиля или у водителя, или у пассажира есть признаки алкогольного опьянения», - сказал он.

При этом В.Резников отметил, что на протяжении двух недель намерен доложить министру внутренних дел Виталию Захарченко об опыте использования в России этого прибора, после чего, скорее всего, будет принято решение о его экспериментальном использовании в Украине.

В зависимости от результатов испытания и прохождения сертификации в Украине этот прибор будет приобретен и передан на использование инспекторам ГАИ, добавил В.Резников.

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Янукович подписал закон о выделении из бюджета 2 млрд грн на зарплату горнякам

Президент Украины Виктор Янукович подписал изменения в государственный бюджет на 2012 год об увеличении расходов на заработную плату работникам угледобывающих предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 сентября приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» об увеличении объема расходов на заработную плату работникам угледобывающих предприятий».

В пояснительной записке отмечается, что целью указанного закона является обеспечение своевременной и стопроцентной выплаты зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий на законодательно установленном уровне, создание безопасных условий труда угледобывающих предприятий путем увеличения расходов Минэнергоугля по бюджетной программе «Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции» на 2 100,0 млн. грн (с 7 801,8 млн грн до 9 901,8 млн грн).

В документе также сказано, что принятие данного закона позволит обеспечить своевременно стопроцентную выплату зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий на законодательно установленном уровне, создать безопасные условия труда и выполнить обязательство по своевременной оплате потребленной электроэнергии.

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Президент подписал скандальный закон о депозитарной системе

Президент Украины подписал вызвавший широкий резонанс на фондовом рынке Закон Украины «О системе депозитарного учета ценных бумаг», сообщает сайт Верховной Рады.

В соответствие с сообщением на сайте, закон был подписан 22 сентября т.г. В то же время, текст подписанного документа пока не обнародован.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в стране, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке.

После этого Украинская биржа заявила о возможном закрытии в случае подписания Президентом Украины закона "О депозитарной системе Украины".

В знак протеста 20 сентября Украинская биржа с 10:00 до 11:00 приостанавливала свою работу.

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Дефицит внешней торговли Украины вырос в 1,6 раза

Дефицит внешней торговли Украины (по предварительным данным) в январе-августе 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 1,6 раза — до 8,563 млрд долл.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, экспорт товаров и услуг увеличился на 2,5% - до 58,941 млрд долл., импорт — на 7,5%, до 67,504 млрд долл.

Регулятор сообщает, что в августе экспорт товаров вырос на 0,8% по сравнению с августом 2011 года и составил 5,9 млрд долл.

“Основным фактором роста оставался экспорт зерновых культур (который был на 43,8%

выше по сравнению с августом 2011 года), масла и масличных культур (на 68,9%). Также продолжался рост достаточно высокими темпами экспорта продукции машиностроения (12%) в августе, в значительной степени из-за поставок самолетов (на 141 млн долл., что в 3,3 раза больше, чем в прошлом году)”, - говорится в сообщении.

При этом, из-за низкого спроса на мировых рынках экспорт металлургической продукции в августе уменьшился на 15,9% в годовом измерении.

В августе темпы роста импорта товаров, по сравнению с августом прошлого года, увеличились на 3% - до 7,8 млрд долл. Энергетический импорт рос благодаря увеличению поставок природного газа (на 75,6%, что связано с очень низкими объемами закупок в августе прошлого года). Этот фактор частично компенсировался уменьшением импорта нефти и нефтепродуктов (на 80,8% и 4,8%, соответственно). Более всего снизился импорт легковых автомобилей (на 31,9% по сравнению с августом 2011 года), тогда как стоимостные объемы поставок железнодорожных локомотивов оставались значительными (в 2,2 раза больше, чем в прошлом году).

При этом, дефицит текущего счета в январе-августе в 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 1,7 раза — до 8,164 млрд долл. Профицит капитального и финансового счета вырос на 22% - до 8,468 млрд долл., в том числе, сальдо прямых инвестиций сократилось на 7% - до 4,330 млрд долл.

По данным НБУ, положительное сальдо платежного баланса страны за указанный период сократилось до 0,304 млрд долл. с 2,119 млрд долл. годом ранее.

Как сообщал УНИАН, по информации Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-июле 2012 года составило 8,659 млрд долл., что на 28,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (6,735 млрд долл.).

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«Укрцукор» просит правительство снизить минимальную цену на сахар

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор» просит Кабинет министров Украины снизить минимальную закупочную цену на сахар на 14% - до 5,1 тыс. грн/тонна против действующей сейчас 5,91 тыс. грн/тонна из-за снижения цен на внутреннем рынке. Об этом УНИАН сообщили в ассоциации.

«На прошлой неделе состоялось заседание совета НАСУ и на заседании принято решение инициировать снижение минимальных цен в связи с тем, что на рынке сейчас цена на сахар колеблется на уровне 5,3-5,4 тыс. грн/тонна», - сообщили в ассоциации.

Сообщается, что соответствующий проект постановления Кабмина уже подготовлен ассоциацией и будет подан на рассмотрение в Министерство аграрной политики и продовольствия.

В ассоциации надеются, что документ будет принят на протяжении октября т.г.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. правительство временно, до конца 2011/2012 маркетингового года (МГ, сентябрь 2011 г. - август 2012 г.), уже снижало минимальную цену на сахар с 5,91 тыс. грн до 5,1 тыс. грн за тонну .

Согласно действующему законодательству, субъекты, реализующие или покупающие сахар по ценам ниже минимальных, должны платить штрафные санкции.

Справка УНИАН. По прогнозам Минагропрода, урожай свеклы в этом году ожидается в объеме 15,7-16,2 млн тонн, из которых прогнозируется производство 1,8 млн тонн сахара.

Напомним, украинские сахарные заводы в 2011-2012 маркетинговом году произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка в 1,86 млн тонн.

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ВР может выделить 80 млн грн на покупку акций завода по производству ядерного топлива

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде выделить 80 млн грн из общего фонда государственного бюджета на 2012 год для пополнения уставного капитала государственного концерна «Ядерное топливо» и дальнейшего выкупа акций украино-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива».

Соответствующий законопроект №11265 от 27 сентября размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно документу, данные средства предполагается выделить в рамках Государственной целевой экономической программы «Ядерное топливо Украины», утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2009 г. № 1004.

Согласно Государственной программе, для финансирования работ по созданию в Украине завода по производству ядерного топлива из специального фонда госбюджета предполагается выделить 587 млн грн в течение 2010-2013 годов.

«Согласно обязательствам, взятым при проведении конкурсного отбора, дополнительное финансирование будет обеспечено ОАО «ТВЭЛ»,- говорится в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, торжественная церемония начала подготовительных работ по строительству украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива состоится 4 октября текущего года в поселке Смолино (Кировоградская область).

Справка УНИАН. В декабре 2011 г. Государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».

Соответствующие доли в акционерном капитале распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежит ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция - ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.

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