ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Денежные средства на казначейском счете сократились до минимума за последние 10 лет» пишет: остаток средств на Едином казначейском счете к началу октября составил 2,31 млрд грн, сократившись за месяц в 2,9…

http://delo.ua/ukraine/denezhnye-sredstva-na-kaznachejskom-schetu-sokratilis-do-minimuma-186284/

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Также «Дело» в публикации «Одесские предприниматели бастуют против владельцев рынков» пишет: они требуют вернуть в коммунальную собственность рынки, которые ранее принадлежали общине, и впоследствии были, по их мнению, незаконно приватизированы...

http://delo.ua/ukraine/odesskie-predprinimateli-bastujut-protiv-vladelcev-rynkov-186286/

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«Дело» в публикации «ГНСУ и Минфин подготовили новые изменения «упрощенки» пишет: плательщикам единого налога (исключая группы 1-2) навязывают РРО, а упрощенцам 5-й и 6-й категорий могут снизить ставки…

http://delo.ua/businessman/gnsu-i-minfin-podgotovili-novye-izmenenija-uproschenki-186261/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Telenor получила контроль над VimpelCom», в котором пишет: норвежская Telenor исполнила опцион на выкуп 3,44% голосующих акций VimpelCom, владеющей в Украине операторами "Киевстар" и Beeline, у структур египетского бизнесмена Нагиба Савириса. В результате доля Telenor в VimpelCom выросла до 42,95%. Теперь норвежцы предлагают Altimo выкупить 6% VimpelCom у бизнесмена Виктора Пинчука так, чтобы между компаниями установился паритет по голосующим долям…

http://www.kommersant.ua/doc/2035251

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нафтогаз» подчищает отчетность», в котором пишет: Кабмин предлагает изменить форму господдержки «Нафтогаза». Вместо увеличения уставного фонда предприятия за счет гособлигаций предлагается напрямую субсидировать его из бюджета. Это должно улучшить финансовую отчетность НАК, что важно как для создания консорциума по управлению украинской газотранспортной системой, так и для подготовки к возможному IPO газового монополиста…

http://www.kommersant.ua/doc/2035236

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Газета «Сегодня» в материале «В Киеве новая тенденция — люди помогают друг другу экономить на покупках» пишет: киевляне просят друг у друга и предлагают свои карточки со скидками…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Kieve-novaya-tendenciya-lyudi-pomogayut-drug-drugu-ekonomit-na-pokupkah-.html

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Также «Сегодня» в публикации «ГАИ вооружат лазерами против лихачей и пьяниц, шоферы бьют тревогу» пишет: новые приборы в помощь ГАИ - фотовидеофиксатор нарушений «Гарпун» (создан на базе измерителя TruCam) и лазерный алкотестер «Бутон»…

http://www.segodnya.ua/ukraine/GAI-vooruzhat-lazerami-protiv-lihachey-i-pyanic-shofery-byut-trevogu.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Юбилей Путина отметят как всероссийский праздник» пишет: прокремлевские молодежные движения будут отмечать 60-летие Владимира Путина митингами, поэтическими чтениями и спортивными акциями. В Петербурге его сторонники подали заявку на «Юбилейный ход», а оппозиция ответит флеш-мобами…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4528051/yubilejnyj_hod

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Также «Ведомости» в публикации «Подготовлена «дорожная карта» для сделок с недвижимостью» пишут: «дорожная карта» с предложением перенести регистрацию сделок с недвижимостью в Интернет подготовлена для правительства…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/4528061/registraciya_na_divane

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«Известия» в публикации «РЖД поднимет цены на нижние полки» пишут: федеральный бюджет стал совсем нерезиновым, и от РЖД требуют повысить рентабельность пассажирских перевозок, в частности плацкартных…

http://izvestia.ru/news/536617

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Также «Известия» в материале «Facebook переедет в «Сколково» пишут: такое предложение российский премьер Дмитрий Медведев сделал на встрече с Марком Цукербергом, основателем сети…

http://izvestia.ru/news/536595

(УНИАН)