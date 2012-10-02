Украина сегодня представит свои инвестпроекты на роуд-шоу в Москве

Сегодня в Москве в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты (ТПП) России состоится роуд-шоу «Украина: лучшие инвестиционные возможности».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТПП, в рамках мероприятия Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) представит национальные проекты, в частности, на стадии их реализации, направления деятельности агентства, новые отрасли и новые возможности для потенциальных инвесторов.

Среди проектов - «LNG Украина» (создание инфраструктуры поставок сжиженного газа в Украину), «Чистый город» (система комплексов по переработке твердых бытовых отходов), «Индустриальные парки Украины» (создание 10 пилотных индустриальных площадок в разных регионах страны), «Городская кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Киева», «Боржава-резорт» (строительство высокогорного спортивно-туристического комплекса в районе горной долины Боржава), «Зеленые рынки» (строительство сети оптовых рынков сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребительского спроса населения), «Технополис» (создание инфраструктуры инновационного развития и высоких технологий).

На презентацию каждого проекта отводится от 5 до 15 минут.

В презентации примут участие руководство ТПП РФ, представители Госинвестпроекта, посол Украины в России Владимир Ельченко, российские предприниматели, инвесторы, представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти.

В октябре-декабре 2011 года Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины провело роуд-шоу - презентации национальных проектов Украины - в 16 финансовых центрах мира.

Справка УНИАН. По результатам проведенного в 2011 году road-show в Госинвестпроект поступило более 150 предложений по партнерству в реализации национальных проектов. В частности, это компании Invenergy, Samsung, Enagas, River Basin Energy Inc (энергетические проекты), Greentech overseas development fund, (строительство мусороперерабатывающих заводов), Velti PLC (коммуникации), кувейтская компания National Cleaning Corporation (агропромышленность), WJ Holding (агропромышленный сектор ), China Gezghouba Group Company (реализация инфраструктурных проектов), Внешэкономбанк России.