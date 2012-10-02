Курс НБУ на 02.10.12

Официальный курс НБУ на 02.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 1 октября – 799.3000) 100 EUR – 1029.2586 (на 1 октября – 1033.4949) 10 RUR – 2.5574 (на 1 октября – 2.5853)

Официальный курс НБУ на 02.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 1 октября – 799.3000) 100 EUR – 1029.2586 (на 1 октября – 1033.4949) 10 RUR – 2.5574 (на 1 октября – 2.5853) Учетные курсы банковских металлов на 02.10.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 141516.07 (на 1 октября – 142355.33) 961 XAG 10 Серебро – 2745.60 (на 1 октября – 2769.57) 962 XPT 10 Платина – 132523.94 (на 1 октября – 132763.73 ) 964 XPD 10 Палладий – 50915.41 (на 1 октября – 50995.34 )

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