В будущем составе парламента будет около трети родственников - Томенко
Заместитель Председателя Верховной Рады Николай Томенко прогнозирует, что в следующем парламенте будет около 30% родственников.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Томенко сказал на брифинге.
Он предложил, чтобы их (родственников) рассадили в сессионном зале рядом.
«Только у Балоги баллотируются три брата – родные и двоюродный», - отметил Н.Томенко.
При этом он добавил: «Я был на округе, где активно работает муж Инны Богословской и убеждает, что И.Богословская сама не справляется и им нужен семьей в парламенте работать».
«Герега бьётся по Киеву, а муж Хмельницкую область поднимает, потому что он говорит, что преступная власть уничтожает «Эпицентр» и наш бизнес, и мы будем с женой защищать этот бизнес», - сказал Н.Томенко.
Он подчеркнул: «На каждом округе я находил братьев, сестер, родственников, я не считаю любовниц, потому что они меняются – я не успеваю фиксировать, кого они представляют».