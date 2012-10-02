Анонс на 3 октября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Близнюка, министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, председателя ГНС Алесандр Клименко.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Медиа требуют от будущих депутатов гарантий соблюдения информационной политики". Будет презентована Декларация о принципах информационной политики, разработанная по инициативе Независимой Ассоциации телерадиовещателей. Декларацию уже поддержали одиннадцать ассоциаций и неправительственных организаций, занимающихся проблемами независимых медиа. Во время пресс-конференции также будет обнародовано официальное обращение к политическим партиям Украины. Участники: Екатерина Мясникова, исполнительный директор Независимой Ассоциации телерадиовещателей; Наталья Клитная, вице-президент Ассоциации правообладателей и поставщиков контента, Алексей Погорелов, ген.директор Украинской Ассоциации Издателей Периодической Прессы; Диана Дуцик, главный редактор сайта mediasapiens.ua (проект «Хроники» ) Константин Грицак, директор ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* При участии руководства КП «Киевтранспарксервис» состоится открытие велопарковки по адресу ул. Владимирская, 50 и презентация перспективы развития сети велопарковок в Киеве.

* Пресс-конференция на тему: "Электоральные ориентации избирателей Украины накануне парламентских выборов 2012 г.". Участники: заместитель директора агентства политического консалтинга "Перспектива" Назип Хамитов; ведущий аналитик агентства политического консалтинга "Перспектива" Александр Ляпкало.

* Пресс-конференция Института социологических и маркетинговых исследований на тему: "Украинская правица: радикализм молодежи или политический опыт". Будут представлены данные рейтингов политических партий в преддверие выборов в Верховную Раду Украины, а также дана экспертная оценка возможностям правых партий попасть в парламент. Участники: Виктор Лапшин, руководитель электоральных исследовательских проектов Института социологических и маркетинговых исследований; Леонард Левицкий, политический консультант, руководитель проектно-консалтинговой группы Sociodesign.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Гражданской сети ОПОРА на тему: «Рейтинги наблюдателей ОПОРЫ: нарушения, нарушители, предвыборный креатив и как закалялись участковые комиссии». Представители ОПОРЫ обнародуют рейтинг губернаторов, наиболее активных в течение избирательной кампании; нарушений законодательства, объявят сомнительные «алгоритмы» формирования избирательных комиссий участкового уровня. Наблюдатели проиллюстрируют выводы мониторинга интересными примерами и визуальным рядом. Также участники мероприятия расскажут, как жалобы и заявления наблюдателей погибают в бюрократической переписке органов власти. В завершение представители ОПОРЫ презентуют мотивационный видеоролик «Не продавай свой голос!». Участники: Ольга Айвазовская, координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА; Михаил Шелеп, аналитик кампании наблюдения.

* В рамках Форума Посла США состоится презентация на тему: «Препятствия на пути Украины к энергетической безопасности». Докладчик - Эдвард Чау, эксперт по вопросам международной энергетики и старший научный сотрудник программы по вопросам энергетики и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований (США). На презентации будет присутствовать также посол США Джон Теффт.

* Круглый стол меров городов Украины на тему: "Обмен опытом и совместные планы". Событие проходит в рамках первого Международного форума "Инвестиционная привлекательность Украины в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и рециклинга: ECО-invest 2012".

* Под председательством министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия Близнюка состоится селекторное совещание с руководством регионов, профильных управлений местных госадминистраций, предприятий отрасли и городскими председателями областных центров и городов областного значения. На повестке дня подробное обсуждение состояния готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний период 2012/2013гг. Планируется подход к прессе.

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