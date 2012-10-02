Европарламент приостанавливает миссию Квасневского и Кокса на время выборов

Брюссель. Европарламент на время выборов приостанавливает миссию Александра Квасьневского и Пета Кокса в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге президент Европарламента Мартин Шульц.

«На время предвыборной кампании мы приостанавливаем миссию, поскольку не хотим видеть наших представителей инструментами в ходе кампании», - сказал он.

Президент Европарламента отметил, что деятельность миссии, скорее всего, возобновится после выборов и формирования нового правительства Украины.

М.Шульц также сообщил, что оба представителя Европарламента подготовят небольшой итоговый материал по своему промежуточному докладу, представленного сегодня, для того, чтобы этот материал мог быть обсужден политическими группами Европарламента и был обнародован Европарламентом.

М.Шульц также сообщил, что 3 октября проинформирует премьер-министра Украины Николая Азарова о сегодняшнем заседании конференции руководства Европарламента и основных выводах, сделанных на нем, поскольку миссия А.Квасьневского и П.Кокса стала результатом договоренностей, достигнутых между М.Шульцем и Н.Азаровым.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Н.Азаров согласился на предложение М.Шульца направить к бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко врачей и юристов на второй судебный процесс.