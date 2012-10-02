ВР ввела электронные паспорта

Верховная Рада Украины ввела электронные биометрические паспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие в целом закона «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» проголосовали 233 народных депутата из 308 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что Паспорт гражданина Украины является документом, который удостоверяет личность и подтверждает гражданство Украины на территории Украины. Паспорт гражданина Украины оформляется всем лицам, начиная с рождения и независимо от возраста, на каждые 10 лет. Паспорт гражданина Украины изготовляется в форме карточки, которая содержит бесконтактный электронный носитель. Оформление и выдача паспорта гражданина Украины осуществляются распорядителем Реестра. Паспорт гражданина Украины выдается не позже, чем через 30 календарных дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение или не позже, чем через 10 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его срочное получение. В паспорт гражданина Украины вносится следующая информация: название государства; название документа; имя человека; пол; гражданство; дата рождения; уникальный номер записи в Реестре; номер документа; дата истечения срока действия документа; дата выдачи документа: уполномоченный субъект, который выдал документ (код); место рождения; оцифрованное изображение человека; оцифрованная подпись человека.

Паспорт гражданина Украины содержит надпись на украинском языке "Паспорт гражданина Украины является собственностью Украины".

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу является документом, который удостоверяет личность, подтверждает гражданство Украины человека, на которого он оформлен, за рубежом и дает право этому человеку на выезд из Украины и въезд в Украину.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу оформляется лицам, которые не достигли шестнадцатилетнего возраста, на четыре года, а лицам, которые достигли шестнадцатилетнего возраста, - на 10 лет. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу изготовляется в форме книжечки, правый форзац которой содержит бесконтактный электронный носитель, и состоит из мягкой обложки, 32 страниц и страницы данных.

Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу осуществляется в Украине - распорядителем Реестра; за рубежом - ЗГУ.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу содержит надпись на украинском и английском языках: «Паспорт гражданина Украины для выезда за границу является собственностью Украины» и текст на украинском и английском языках: «Именем Украины Министр иностранных дел Украины просит всех, кого это может касаться, всеми возможными средствами облегчить поездку предъявителя паспорта, оказывать ему необходимую помощь и защиту».

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу выдается заявителю не позже, чем через 30 календарных дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение или не позже, чем через 10 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его срочное получение.

Дипломатический паспорт изготовляется в форме книжечки, правый форзац которой содержит бесконтактный электронный носитель, и состоит из мягкой обложки, 32 страниц и страницы данных.

Удостоверение водителя является документом, который удостоверяет личность и его специальный статус в части подтверждения права его владельца на управление транспортными средствами. Удостоверение водителя изготовляется в форме карточки, которая содержит бесконтактный электронный носитель.

Удостоверение водителя выдается на срок, установленный в соответствии с требованиями международных договоров Украины.

Закон вступает со дня, следующего за днем его опубликования.

Документы, которые подтверждают гражданство, удостоверяют личность или её специальный статус, выданные до дня вступления в силу данным Законом, являются действующими до истечения срока их действия и не подлежат обязательной замене.

Удостоверения водителя, которые были выданы с использованием образца бланка, утвержденного органом исполнительной власти Союза Советских Социалистических Республик, прекращают свое действие с 1 января 2014 года.

Развитие инфраструктуры Единого государственного демографического реестра осуществляется на базе Государственной информационной системы регистрационного учета физических лиц и их документирования.

За выдачу гражданам паспорта гражданина Украины, который предусмотрен данным Законом, впервые государственная пошлина не взимается.