ТОП-10 (за 2 октября)

Президент разрешил финансирование угольной отрасли за счет «Нафтогаза»

ВР не поддержала два законопроекта, которыми предлагалось продлить мораторий на продажу сельхозземель

«Нафтогаз» намерен купить две буровые установки за 1,4 млрд долл.

Украина планирует до 15 ноября договориться об аренде плавучей платформы для приемки сжиженного газа – Госинвестпроект

«АэроСвит» и МАУ поддерживают концессию «Борисполя»

Ставки некоторых налогов и сборов планируют изменить

ВР выделила 80 млн грн на покупку акций завода по производству ядерного топлива

Парламент увеличил расходы госбюджета для расчетов с Госкомрезервом

«Черноморнефтегаз» планирует запустить буровую установку «Незалежність» к концу года

Экспорт зерна из Украины в июле-сентябре вырос на 65%

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Президент разрешил финансирование угольной отрасли за счет «Нафтогаза»

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно увеличения размера расходов на заработную плату работникам угледобывающих предприятий».

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, Верховная Рада приняла данный закон 18 сентября текущего года, вслед за этим Президент поддержал инициативу правительства об увеличении на 2,1 млрд грн частичное покрытие в 2012 году расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции за счет увеличения дефицита госбюджета и сокращения финансирования НАК «Нафтогаз Украины».

«Предусмотрено увеличить финансовый ресурс на 2,1 млрд грн для выплаты заработной платы шахтерам за счет облигаций внутреннего государственного займа НАК «Нафтогаз Украины», - сообщается в пояснительной записке к закону.

Согласно документу, расходы и дефицит госбюджета увеличены на 2,1 млрд грн. Одновременно уменьшен объем выпуска ОВГЗ для финансирования «Нафтогаза Украины» на те же 2,1 млрд грн – до 9,9 млрд грн, что сохранит согласованный с Международным валютным фондом дефицит госфинансов на прежнем уровне.

Правительство поясняло, что в действующем госбюджете-2012 господдержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости предусмотрено в объеме 7,802 млрд грн.

Предполагалось, что за январь-август по этой программе расходы составят 4,422 млрд грн.

«Однако в связи с тяжелым финансовым состоянием угледобывающих предприятий и с целью обеспечения выплаты заработной платы шахтерам и оплаты за потребленную электроэнергию они оказались больше на 1,821 млрд грн», - говорится в пояснительной записке к закону.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 июля парламент принял Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете на 2012 год» относительно увеличения расходов на капитальное строительство и техническое переоснащение угледобывающих предприятий», в соответствии с которым на эти цели было дополнительно направлено 2,2 млрд гривен.

Угледобывающие предприятия Украины за восемь месяцев 2012 года увеличили добычу угля до 56,837 млн тонн с 54,051 млн тонн за аналогичный период 2011 года

В 2012 году украинские власти ставят целью добиться увеличения добычи угля до 85 млн тонн.

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ВР не поддержала два законопроекта, которыми предлагалось продлить мораторий на продажу сельхозземель

Верховная Рада Украины не поддержала два законопроекта, которыми предлагалось продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект, автором которого является народный депутат Владимир Яворивский (фракция "БЮТ-Батьківщина"), «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков» проголосовали лишь 111 (при необходимых 226 – УНИАН) народных депутатов.

За второй законопроект с аналогичным названием, автором которого является народный депутат (фракция КПУ) Петр Симоненко, проголосовали лишь 102 народных депутата из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала почти в полном составе фракция Партии регионов.

Как известно, действие моратория на продажу сельхозземель заканчивается 1 января 2013 года.

В то же время, сегодня на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отметил, что в соответствии с законодательством Украины, мораторий будет действовать до того момента, пока не будет принят закон о земельной реформе.

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«Нафтогаз» намерен купить две буровые установки за 1,4 млрд долл.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 28 сентября 2012 года объявила проведение процедуры открытых торгов по приобретению двух плавучих морских буровых установок ориентировочной стоимостью 1,4 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, финансирование закупки буровых платформ будет осуществляться за счет заимствований компании и не потребует привлечения бюджетных средств.

По данным пресс-службы, приобретение буровых установок позволит компании реализовать планы по геологическому изучению акватории Прикерченского шельфа, Скифского и Форосского участков, а также площади Палласа.

Конечный срок приема заявок – 29 октября 2012 года.

Справка УНИАН. В 2011 году национальная энергетическая компания "Нафтогаз Украины" закупила плавучую буровую установку почти за $400 млн у британской компании Highway Investment. По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, добыча газа на Черноморском шельфе с использованием самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) «Петр Годованец» должна была начаться в начале сентября текущего года. Президент Виктор Янукович отмечал, что в будущем планируется закупка еще пяти вышек.

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Украина планирует до 15 ноября договориться об аренде плавучей платформы для приемки сжиженного газа – Госинвестпроект

Украина планирует до 15 ноября договориться об аренде плавучей платформы для приемки сжиженного газа.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации во вторник, 2 октября, в Москве сказал директор департамента международного сотрудничества Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроекта) Игорь Жовква.

«Переговоры ведутся. Я не могу сказать с кем, но это одна из мировых компаний, которая занимается такими плавучими платформами уже не один десяток лет. Переговоры мы планируем закончить до 15 ноября и выйти на подписание меморандума», – сказал И.Жовква. При этом он добавил, что до этого срока уже станет ясно, какие инвесторы будут участвовать в проекте строительства LNG-терминала.

По его словам, планируется, что первый газ от новых поставщиков Украина получит в начале 2015 года с помощью такой платформы. И.Жовква подчеркнул, что до этого срока надо построить необходимую инфраструктуру – углубить дно, создать портовую инфраструктуру, построить трубопровод, который соединит терминал с магистральными трубопроводами Украины.

«Это сроки абсолютно реальны», – уверен И.Жовква.

Кроме этого он отметил, что предполагается, что Украина будет арендовать эту платформу до завершения строительства LNG-терминала на берегу.

По его словам, на первом этапе через плавучую платформу Украина будет получать до 5 млрд. куб. м. газа, а на втором этапе, с момента постройки терминала на берегу, этот показатель вырастет до 10 млрд. куб .м.

Также И.Жовква подчеркнул, что сжиженный газ не является «монопольным» и покупке именно такого топлива отдает предпочтение все больше и больше стран.

«Безусловно, этот проект реализуется в первую очередь, чтобы уменьшить зависимость от России, и мы не скрываем, что у нас такой проект есть. Стратегия любой страны диверсифицировать поставщиков », - сказал он.

По словам представителя Госинвестпроекта, сейчас Украина ведет переговоры с различными потенциальными поставщиками сжиженного газа – Азербайджаном, Катаром, Алжиром и другими.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.

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«АэроСвит» и МАУ поддерживают планы развития «Борисполя» как конкурентоспособного хаба

Крупнейшие украинские авиакомпании «АэроСвит» и «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) поддерживают планы правительства Украины трансформировать аэропорт «Борисполь» в мощный международный узловой аэропорт (хаб).

Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

«АэроСвит» и МАУ приветствуют намерение правительства решить эту задачу путем привлечения на конкурсной основе профессиональной компании с подтвержденным международным опытом управления объектами авиационного транспорта», - говорится в заявлении авиакомпаний. В то же время, «АэроСвит» и МАУ отмечают, что «общепринятая мировая практика подтверждает ключевую роль базовых авиаперевозчиков в развитии международных аэропортов как мощных конкурентоспособных хабов».

Согласно сообщению, МАУ и «АэроСвит» совместно обеспечивают около 70% пассажиропотока, который обслуживается «Борисполем». Таким образом, две крупнейшие сетевые авиакомпании Украины активно способствуют развитию аэропорта «Борисполь» в качестве хаба.

«В связи с этим и «АэроСвит», и МАУ рассчитывают на то, что они будут привлечены руководством отрасли к разработке основных условий концессионного конкурса», - говорится в заявлении компаний.

При этом МАУ и «АэроСвит» отмечают, что «оптимальный выбор концессионера-эксплуатанта возможен только при абсолютной открытости и прозрачности конкурса, обеспечении доступа к участию в нем всех желающих и выделении достаточного времени на его проведение».

«Учитывая стратегическое значение для страны решения, которое будет принято по итогам концессионного конкурса, какая-либо поспешность в его организации недопустима», - говорится в заявлении авиаперевозчиков.

Кроме того, крупнейшие авиакомпании Украины сообщают, что «начинают консультации с ведущими международными компаниями – операторами аэропортов – относительно их участия в будущем конкурсе и в перспективе рассматривают возможность создания консорциума с целью обеспечения наиболее эффективного взаимодействия базовых авиаперевозчиков и аэропорта «Борисполь»».

Напомним, 26 сентября 2012 года Кабинет министров Украины принял постановление, которым внес аэропорт «Борисполь» в перечень объектов права госсобственности, которые могут передаваться в концессию.

По расчетам Министерства инфраструктуры, концессионер направит в развитие аэропорта “Борисполь” в ближайшие два года не менее 2,3 млрд грн. При этом ожидается, концессионные платежи за первые 10 лет составят 1,5 млрд грн платежей. Кроме того, концессионер погасит внешние существующие заимствования аэропорта в размере 4,8 млрд грн.

В начале 2012 года вице-премьер-министр министр инфраструктуры Борис Колесников сообщал о переговорах с четырьмя международными компаниями о передаче им в концессию аэропорта «Борисполь».

Авиакомпания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины.

Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 21 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 20 самолетов «Боинг 737».

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

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Ставки некоторых налогов и сборов планируют изменить

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменения ставок некоторых налогов и сборов».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения (10687) проголосовали 230 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается изменить ставки налогов и сборов с учетом индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции, которые в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 31.08.2011 № 907 2012 года прогнозируются на уровне 107,9 и 109,4 процента, соответственно.

Также предусматривается пересчитать ставки акцизного налога на нефтепродукты и автомобили из евро в гривни, поскольку индексы потребительских цен определяются к показателям в национальной валюте.

Кроме того, планируется увеличить ставки акцизного сбора на все виды алкогольной продукции на 11,2 процента.

Предлагается ввести законопроект в действие с 01.01.2013 года.

Законопроектом предлагалось увеличить ставки акцизного сбора на сжиженный газ и газ, который использует население, и печное топливо для населения. Однако эти позиции были исключены из проекта закона, который принят в первом чтении.

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ВР выделила 80 млн грн на покупку акций завода по производству ядерного топлива

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон “О внесении изменений в дополнение № 3 к Закону Украины “О Государственном бюджете Украины на 2012 год”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовал 261 народный депутат из 331 зарегистрированного в сессионном зале.

Законом предлагается направить средства общего фонда государственного бюджета Украины, предусмотренные на выполнение Государственной целевой экономической программы “Ядерное топливо Украины” в сумме 80 млн грн, на пополнение уставного капитала Государственного концерна “Ядерное топливо” с целью приобретения им акций ПАО “Завод по производству ядерного топлива”.

Справка УНИАН. В декабре 2011 г. Государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».

Соответствующие доли в акционерном капитале распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежит ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция - ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.

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Парламент увеличил расходы госбюджета для расчетов с Госкомрезервом

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2012 год” относительно вопросов, связанных с проведением расчетов с Госкомрезервом.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие данного решения проголосовали 238 народных депутатов из 329 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предлагается увеличить на 1 108 864,3 тыс. гривен расходы государственного бюджета по бюджетной программе «Субвенция» местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, которая возникла в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления.

Источниками дополнительных расходов госбюджета предлагается определить поступление в специальный фонд от уплаты налогового долга, в том числе реструктуризированного или рассроченного (отсроченного), реструктуризированных по договорам налоговых обязательств, которые возникли в связи с применением статьи 10 Закона «О мерах, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса», предприятий электроэнергетической, угольной отраслей, предприятий, которые предоставляют услуги по производству, транспортировке и снабжению тепловой энергии, предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода с налога на прибыль и начисленных сумм налога на прибыль предприятий электроэнергетической отрасли, предприятий, которые предоставляют услуги по производству, транспортировке и снабжению тепловой энергии, предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода, которые возникли после проведения расчетов в соответствии со статьей 23 данного закона; погашение задолженности и обязательств, в том числе по налогу на добавленную стоимость, энергогенерирующих компаний перед Государственным агентством резерва за полученное в 1997-2000 годах в соответствии с решениями Кабинета Министров органическое топливо.

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«Черноморнефтегаз» планирует запустить буровую установку «Незалежність» к концу года

Крупный украинский добытчик газа - ГАО «Черноморнефтегаз» планирует запустить буровую установку «Незалежність» на одесском месторождении природного газа к концу года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Новая буровая установка начнет работу на платформе БК-2 Одесского месторождения природного газа, строительство которой сейчас проводит «Черноморнефтегаз», планируется, что она встанет на точку бурения до конца года», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, буровая установка «Незалежність» была спущена на воду в греческом порту Кавала, и уже на этой неделе она начнет проходить пролив Босфор, после чего отправится в турецкий порт Гиресун для монтажа оборудования, а затем – на украинскую базу бурения в Черном море для дообустройства.

В сообщении отмечается, что путь установки из Сингапура к Черному морю занял более полутора месяца и составил свыше 11 тысяч миль.

Большую часть пути СПБУ преодолела на полупогружном судне Xiang Yun Kou.

Справка УНИАН. Самоподъемная плавучая буровая установка «Незалежність»-

была спроектирована и построена на сингапурской судоверфи Keppel FELS в 2012 году. Оснащена самым современным оборудованием, и, вместе с СПБУ «Петр Годованец», станет самой высокотехнологичной и мощной СПБУ в Черноморском регионе.

Имеет наилучшие характеристики в своем классе как по глубине постановки (до 120 м.), так и по глубине бурения (9 144 м.). Способна бурить 12 скважин с одной постановки.

По погодным условиям СПБУ способна работать при шторме с высотой волн до 15 метров и скоростью ветра до 130 километров в час.

Одесское и Безымянное газовые месторождения были открыты в 1988 году. В 2006 году на Одесском месторождении начались работы по его освоению и был установлен блок-кондуктор БК-1. Однако из-за отсутствия средств работы были приостановлены. С этого момента до 2011 года на месторождениях проводились только геологоразведочные работы по уточнению запасов. Открытие нового продуктивного горизонта на Одесском месторождении позволило увеличить суммарные запасы обоих месторождений до 22 млрд кубометров природного газа.

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Экспорт зерна из Украины в июле-сентябре вырос на 65%

Экспорт зерна из Украины в июле-сентябре 2012/2013 маркетингового года (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) составил 5,504 млн тонн, что на 65% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что за 3 месяца текущего МГ экспорт пшеницы составил 2,623 млн тонн, что на 69% больше, чем в июле-сентябре 2011/2012 МГ. В том числе, экспорт продовольственной пшеницы увеличился до 2 млн тонн против 1,4 млн тонн, фуражной - до 0,616 млн тонн с 0,133 млн тонн. Экспорт ячменя сократился на 18% - до 1,329 млн тонн против 1,619 млн тонн, кукурузы - увеличился в 12 раз - до 1,479 млн тонн. Экспорт других зерновых составил 72,1 тыс. тонн.

В сентябре нового маркетингового года Украина поставила на внешние рынки 2,428 млн тонн зерновых культур, в том числе, экспорт пшеницы составил 1,323 млн тонн, ячменя - 0,711 млн тонн и кукурузы - 0,359 млн тонн.

Кроме того, в июле-сентябре поставки на внешние рынки масличных культур выросли почти вдвое - до 0,803 млн тонн, в том числе экспорт рапса вырос на 39% - до 0,618 млн тонн, и сои - в 5,6 раза - до 184,5 тыс. тонн. В сентябре экспорт рапса составил 0,304 млн тонн и сои - 0,062 млн тонн.

Напомним, Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45-46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

Минагропрод и зернотрейдеры договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

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