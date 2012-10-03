ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Стальная осень-2012: без надежды на улучшение» пишет: за 9 месяцев украинские металлурги снизили выплавку стали на 6%. По мнению экспертов, до конца года негативный тренд переломить вряд ли получится, и 2012-й страна завершит с 2 млн. тонн стального отставания от результата-2011…

http://delo.ua/business/stalnaja-osen-2012-bez-nadezhdy-na-uluchshenie-186366/

* * *

Также «Дело» в публикации «Операции с ценными бумагами обложат 3% налогом» пишет: Кабинет министров внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предложил ввести специальный налог на операции с ценными бумагами...

http://delo.ua/finance/operacii-s-cennymi-bumagami-oblozhat-3-nalogom-186402/

* * *

«Дело» в публикации «Рада одобрила в первом чтении поднятие акцизов на пиво, алкоголь и сигареты» пишет: предполагаемое подорожание должно состояться с 1 января 2013 года…

http://delo.ua/ukraine/rada-odobrila-v-pervom-chtenii-podnjatie-akcizov-na-pivo-alkogol-186367/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Николай Азаров далеко пошел», в котором пишет: премьер-министр потребовал от руководителей дипломатических представительств более активной работы в укреплении внешних торговых связей и формировании положительного имиджа Украины. Азаров дипломатично не стал говорить о росте отрицательного внешнеторгового сальдо на 2 млрд долл. в текущем году. Возможно, эта тема будет затронута на сегодняшней встрече дипкорпуса с президентом Виктором Януковичем…

http://www.kommersant.ua/doc/2035556

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ставка на развитие», в котором пишет: заявка Украины на пересмотр условий членства во Всемирной торговой организации предусматривает защиту не только нынешнего производства, но и создание условий для появления новых сегментов. Это может затруднить переговоры, поскольку сложно будет доказать факт нанесения ущерба национальным производителям. При этом члены ВТО будут отрицательно реагировать на любую попытку повысить уровень протекционизма, предупреждают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2035845

* * *

Газета «Сегодня» в материале «Чаще всего угоняют «Жигули» и «Тойоты», брезгуют желтыми и не воруют по субботам» пишет: дорогие авто в почете у воров, но они не отказываются и от «Запорожцев»…

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/CHashche-vsego-ugonyayut-ZHiguli-i-Toyota-brezguyut-zheltymi-i-ne-voruyut-po-subbotam.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Украинцам будут выдавать паспорта с рождения» пишет: Рада хочет создать единую базу тех, кто живет в Украине, и обменять всем паспорта…

http://www.segodnya.ua/ukraine/demograficheskiy-reestr-v-ukraine.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Новые правила регистрации недвижимости: как это будет работать…» пишет: с началом 2013 года заканчивается эра БТИ и начинается пора Укргосреестра в сфере государственной регистрации прав на недвижимость. Ведомство разъяснило, как будут работать нововведения. Эксперты усмотрели не мало подводных камней…

http://economics.unian.net/rus/detail/141851

* * *

Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Россия атакует Украину рублем» пишет: Москва снова «рекомендует» Киеву включить рубль в первую группу валют. Если Украина пойдет на этот шаг, то ее экономика будет все больше и больше зависеть от России, считают эксперты…

http://economics.unian.net/rus/detail/141914

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Минтранс советует РЖД сбавить скорость» пишет: не найдя денег на реализацию амбициозных планов РЖД по строительству новых путей к чемпионату мира по футболу, Министерство транспорта предложило более скромный вариант - организовать не высоко-, а просто скоростное сообщение на трех, а не восьми направлениях за 410 млрд руб.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/4574531/mintrans_sbavil_skorost

* * *

Также «Ведомости» в публикации «МВД согласно возбуждать экономические дела только при наличии потерпевшего и по заявлению» пишут: следователи МВД предложили свой вариант выделения уголовных составов из корпоративных споров…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4574541/mvd_proverit_bez_dela

* * *

«Известия» в публикации «Американская поддержка обошлась Иванишвили в миллионы» пишут: заокеанские политтехнологи перед выборами предоставляли новому грузинскому лидеру широкий спектр услуг - от работы с Белым домом до «армии онлайн-сторонников»…

http://izvestia.ru/news/536742

* * *

Также «Известия» в материале «Чиновникам оставят иностранные счета на медицину и образование» пишут: единороссы решили внести поправки в законопроект о запрете для госслужащих иметь счета и недвижимость в других странах…

http://izvestia.ru/news/536686

(УНИАН)