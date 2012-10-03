Саммит Украина-ЕС состоится при любых условиях – представитель Украины при Евросоюзе
14:20, 03 октября 2012Разное
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Саммит Украина - ЕС состоится при любых условиях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев.
«Во избежание всяческих спекуляций, я скажу сразу: саммит состоится при любых условиях», - сказал он.
По словам К.Елисеева, сейчас продолжается техническое согласование конкретных сроков проведения этого мероприятия.
Он напомнил, что со стороны Евросоюза в саммитах принимают участие президент Еврокомиссии и президент Европейского Совета, поэтому Украина совместно с офисами этих руководителей работает над согласованием конкретной даты проведения саммита.
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