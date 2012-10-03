Саммит Украина-ЕС состоится при любых условиях – представитель Украины при Евросоюзе

Саммит Украина - ЕС состоится при любых условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев.

«Во избежание всяческих спекуляций, я скажу сразу: саммит состоится при любых условиях», - сказал он.

По словам К.Елисеева, сейчас продолжается техническое согласование конкретных сроков проведения этого мероприятия.

Он напомнил, что со стороны Евросоюза в саммитах принимают участие президент Еврокомиссии и президент Европейского Совета, поэтому Украина совместно с офисами этих руководителей работает над согласованием конкретной даты проведения саммита.