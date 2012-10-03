Украина и ЕС продолжают готовить к подписанию Соглашение об ассоциации
Представитель Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев заявляет, что в настоящее время продолжается процедура подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.
«Я надеюсь, что мы в ближайшее время завершим внутренние государственные процедуры, необходимые для подписания», - сказал К.Елисеев.
По его словам, европейская сторона осуществляет техническую подготовку документа к подписанию, в том числе перевод на все 23 официальных языка Евросоюза.
К.Елисеев отметил, что также необходимой является юридическая сверка текста соглашения, а также всех переводов.
По словам представителя Украины при ЕС, после этого со стороны Евросоюза будет два решения: решение Совета ЕС и согласие Европарламента, а затем соглашение можно будет подписать.
«Когда это произойдет? Я думаю, что мы параллельно согласуем шаги с европейской стороной и дату сообщим», - сказал он.
Справка УНИАН. 20 июля в Брюсселе представителями Украины и Европейской комиссии был парафирован текст Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, которое является неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года. Зона свободной торговли должна стать составной частью Соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.
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