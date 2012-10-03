Мандат генсека НАТО Расмуссена продлен до конца июля 2014 года

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен останется на своем посту до конца июля 2014 года.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters, решение Североатлантического совета продлить мандат А. Фог Расмуссена означает, что его полномочия закончатся за несколько месяцев до сворачивания всех боевых операций НАТО в Афганистане, запланированного на конец 2014 года.

В интервью британской «Гардиан» 1 октября генсек НАТО заявил, что вывод войск организации из Афганистана может быть ускорен.

Он также признал, что участившиеся нападения афганских солдат на военных НАТО, которые их тренируют, сильно расшатали мораль в рядах находящейся в стране группировки войск Североатлантического союза. Только за этот год в стране были убиты около 50 пехотинцев НАТО.

А. Фог Расмуссен занимает пост генсека НАТО с 1 августа 2009 года.