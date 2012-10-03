Анонс на 4 октября

* Состоится брифинг первого зампредседателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина, на котором будет сообщено о введении механизма освобождения от ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий. Речь идет о так называемой программе «Линенси», которая является одним из мощных средств выявления и раскрытия картелей. В мероприятии также примут участие: зам.председателя Комитета Лариса Колесник и государственный уполномоченный Комитета Николай Бараш.

* На портале AgroNews состоится веб-конференция с участием директора департамента финансов Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Баграта Ахиджанова.

* На Официальном веб-портале ФПУ состоится интернет-конференция на тему: «Нет - задолженности по зарплате. Украинцам - достойную оплату труда!». В конференции примут участие специалисты Департамента производственной политики и коллективно-договорного регулирования аппарата ФПУ.

* Пресс-конференция в рамках Регионального форума «Соглашение мэров - от обязательств к действиям в сфере устойчивой энергетики». В мероприятии планируется участие: зампредседателя Делегации ЕС в Украине, министра Минрегионстроя Анатолия Близнюка, председателя Нацгосэнергоэффективности Николая Пашкевича, председателя КГГА Александра Попова и руководителя группы экспертов проекта Соглашение Мэров-Восток Анатолия Копца.

* Пресс-конференция на тему: «Кому и зачем нужны электронные паспорта в Украине»? Участники: эксперт Института демографии и социальных исследований д.э.н. Александр Гладун и директор Международного института демократии Сергей Таран.

* На портале AgroNews состоится веб-конференция с участием директора Аграрной биржи Александра Марюхнича.

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