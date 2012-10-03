ТОП-10 (за 3 октября)

Правительство Украины не отказалось от планов введения утилизационного сбора на автомобили независимо от страны происхождения - Ставицкий

Минфин не видит оснований для ликвидации банка «Киев»

ВР приняла закон о списании налоговой задолженности оборонных предприятий

Государственные угледобывающие предприятия Украины корпоратизируют до 2015 года – Кабмин

ВР упростила процедуру прекращения предпринимательской деятельности для предпринимателей, не имеющих наемных работников

"Газпромбанк" заинтересовался инвестпроектами "LNG-терминал" и "Кольцевая дорога"

Конкурсы на СРП по 4 нефтегазовым участкам могут быть объявлены в конце года

Чистый приток валюты в Украину составил около 10 млрд долл.

В Харьковской области открыто новое месторождение газа

Правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом изменят

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Правительство Украины не отказалось от планов введения утилизационного сбора на автомобили независимо от страны происхождения - Ставицкий

Правительство Украины не отказалось от планов введения утилизационного сбора при импорте автомобилей независимо от страны происхождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий.

Он отметил, что на сегодняшний день проект соответствующего постановления Кабинета министров согласовывается с нормами международных торговых договоров.

«Юридическая служба Кабмина проверяет документ на совместимость с европейскими и международными нормами», - сказал Э.Ставицкий.

Он отметил, что свою позицию по вопросу введения утилизационного сбора на весь импорт автомобилей высказали все профильные министерства и вопрос обсуждается на уровне премьер-министра.

При этом Э.Ставицкий отметил, что, по его мнению, утилизационный сбор на импортные автомобили целесообразней было вводить не постановлением правительства, а законом.

При этом он объяснил введение с 14 сентября утилизационного сбора на импорт автомобилей из России тем, что правительству нужно было принять адекватные меры на действия российской стороны.

«Я согласен, что закон всегда сильнее, но мы исходили из того, что нам нужно было бы быстро принять адекватное решение на решение наших соседей», - сказал Э.Ставицкий

Напомним, что правительство Украины планирует с 1 ноября ввести действие утилизационного сбора на весь импорт автомобилей, независимо от страны происхождения. Проект соответствующего постановления готовится для рассмотрения Кабинетом министров. Этот документ вносит изменения в постановление №843 от 3 сентября, которым взимание утилизационного сбора введено лишь на автомобили, импортируемые в Украину из России, что означает распространение действия сбора на весь импорт.

Как сообщал ранее УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

20 сентября министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что стоит расширить перечень стран для действия утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Украина предлагает России ввести в обеих странах национальные режимы для взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Ранее сообщалось, что межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, находится на завершающей стадии подготовки и может быть подписано 28 сентября в рамках проведения саммита глав правительств СНГ в Ялте.

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Минфин не видит оснований для ликвидации банка «Киев»

Министерство финансов Украины не видит оснований для ликвидации банка «Киев», сообщили агентству УНИАН в министерстве.

В Минфине отметили, что согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», ликвидация банка - это процедура прекращения функционирования банка как юридического лица в соответствии с положениями настоящего Закона и Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Статьей 77 Закона «О банках и банковской деятельности» установлено, что банк может быть ликвидирован по решению собственников банка и в случае отзыва Национальным банком Украины банковской лицензии по собственной инициативе или по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц. При этом Нацбанк имеет право отозвать банковскую лицензию по собственной инициативе в случае, если обнаружено, что документы, представленные для получения банковской лицензии, содержат недостоверную информацию, или если банк не выполнил ни одной банковской операции в течение года со дня получения банковской лицензии.

В Минфине сообщили, что статьей 44 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» установлено, что Фонд вносит в НБУ предложение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка в соответствии с планом урегулирования; в случае окончания срока временной администрации банка и/или невыполнения плана урегулирования; в других случаях, предусмотренных данным Законом.

«Учитывая изложенное, на сегодня отсутствуют основания для ликвидации АКБ «Киев», - подчеркнули в Минфине.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов в интервью газете «Зеркало недели» в конце сентября т.г. сообщил, что рабочие активы находящегося в госсобственности АКБ «Киев» будут присоединены к другому госбанку - АБ «Укргазбанк».

«Нерабочая часть активов этого банка (АКБ «Киев» - УНИАН) будет передана в банк плохих активов для государственных банков, создаваемый на базе «Родовида» («Родовид Банка» - УНИАН). «Живая» часть бизнеса будет присоединена к «Укргазбанку», - сказал глава НБУ.

В конце июля 2012 года Минфин объявил тендер по отбору компании-консультанта в вопросе приватизации «Укргазбанка» и банка «Киев» для «проведения оценки пакетов акций АБ «Укргазбанк» и ПАО «АКБ «Киев», предоставления рекомендаций по порядку проведения и подготовки плана продажи пакетов акций этих банков, отбора стратегических инвесторов и решения других вопросов, связанных с продажей пакетов акций этих банков».

Свои услуги в качестве консультанта в данном вопросе предложила только компания Deloitte (ООО «Делойт и Туш»). Компания запросила за свои услуги 16,187 млн грн (с НДС). Однако с учетом того, что предложение компании было единственным, проведенный Минфином тендер считается недействительным.

С датой проведения повторного тендера по отбору консультанта в Минфине пока не определились. Также в министерстве сообщили, что по состоянию на середину сентября в Минфин пока не поступало обращений относительно покупки акций «Укргазбанка» и банка «Киев».

Справка УНИАН. По данным Минфина на капитализацию и докапитализацию «Родовид Банка», «Украгазбанка» и банка «Киев» государство потратило 25,3 млрд грн («Родовид Банк» - 12,359 млрд грн, «Укргазбанк» - 9,3 млрд грн, банк «Киев» - 3,565 млрд грн), в результате чего государство стало основным акционером финучреждений - «Родовид Банк» - 99,9907%, «Украгазбанк» - 92% и банк «Киев» - 99,94% акций.

14 сентября 2011 года Кабмин своим распоряжением создал на базе «Родовид Банка» санационный банк.

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ВР приняла закон о списании налоговой задолженности оборонных предприятий

Верховная Рада Украины 2 октября приняла в целом Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» (относительно вопросов налогообложения предприятий оборонно-промышленного комплекса)».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта (№ 9347) проголосовали 251 народных депутатов из 299, зарегистрированных в зале.

Данный закон направлен на решение проблемы задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), включенных в состав Государственного концерна "Укроборонпром", в соответствии с постановлениями Кабинета министров Украины от 29 декабря 2010 г. и от 31 августа 2011 г.

В соответствии с принятым законом, предлагается списать предприятиям оборонно-промышленного комплекса суммы пени, штрафных (финансовых) санкций (штрафов), в том числе, по которым продолжаются процедуры административного или судебного обжалования, и реструктуризировать на срок до 60 календарных месяцев суммы налогового долга по состоянию на 1 октября 2011 года.

В соответствии с информацией, обнародованной в пояснительной записке к закону, на сегодняшний день задолженность предприятий ОПК перед госбюджетом составляет 248,6 млн грн, перед государственными целевыми фондами - 366,1 млн грн.

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Государственные угледобывающие предприятия Украины корпоратизируют до 2015 года – Кабмин

Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

Об этом сообщается в распоряжении Кабинета министров (№728 от 19 сентября 2012 года), опубликованном на правительственном портале.

Согласно документу, корпоратизации подлежат госпредпряития «Артемуголь», «Орджоникидзеуголь», «Снежноеантрацит», «Макеевуголь», «Донецкая угольная энергетическая компания», «Красноармейскуголь», «Дзержинскуголь», «Краснолиманская», Шахтоуправление «Южнодонбасское №1», «Торезантрацит», «Шахтерскантрацит», «Селидовуголь» (все – Донецкая область), «Донбассантрацит», «Луганскуголь», «Первомайскуголь» (все – Луганская область), а также «Волыньуголь» и «Львовуголь».

Как сообщал ранее УНИАН, 12 апреля 2012 года Верховная Рада приняла Закон «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий», который предусматривает, что особыми условиями приватизации таких предприятий является продажа всех акций, принадлежащих государству (без сохранения в государственной собственности пакетов акций) в уставных капиталах акционерных обществ, созданных в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий.

3 мая Президент Украины Виктор Янукович подписал данный закон.

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ВР упростила процедуру прекращения предпринимательской деятельности для предпринимателей, не имеющих наемных работников

Верховная Рада Украины 2 октября т.г. приняла в целом Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно проведения проверок в связи с прекращением по заявительному принципу предпринимательской деятельности физических лиц - предпринимателей, не имеющих наемных работников».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта (11005) проголосовали 267 народных депутатов.

Законопроект предусматривает, что документальная внеплановая выездная проверка проводится по сокращенной процедуре для физических лиц-предпринимателей, которые не имеют наемных работников, в случае наличия за два последних календарных года одновременно таких условий: плательщиком налога задекларировано отсутствие доходов от хозяйственной деятельности; плательщик налога не зарегистрирован как плательщик налога на добавленную стоимость; в органах налоговой службы отсутствует налоговая информация относительно использования плательщиком налога наемного труда физических лиц и открытых плательщиком налога счетов в банках и других финансовых учреждениях.

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"Газпромбанк" заинтересовался инвестпроектами "LNG-терминал" и "Кольцевая дорога"

Российский "Газпромбанк" заинтересовался украинскими инвестиционными проектами "LNG-терминал" и "Кольцевая дорога". Об этом УНИАН сообщили в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами со ссылкой на директора департамента международного сотрудничества агентства Игоря Жовкву.

"Во время личных встреч представитель "Газпромбанка" проявил особую заинтересованность к проектам" LNG-терминал "и" Кольцевая дорога ". Возможность их финансирования планируется обсудить с представителями банка уже в ближайшее время", - отметил он.

По словам директора департамента, рынок сжиженного природного газа охватывает все больше стран, даже Россия рассматривает варианты экспорта своего газа через LNG-терминалы. "Украина является одним из крупнейших импортеров газа, и она не может стоять в стороне от этого динамично развивающегося рынка. Поэтому мы представили сегодня в Москве проект "LNG-терминал ", - продолжил И.Жовква. По его словам, Украина рассчитывает получать сжиженный газ из Азербайджана, но есть варианты сотрудничества и с другими странами, традиционными экспортерами сжиженного газа.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительства терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал). Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Госагентство по инвестициям также разработало проект "Кольцевая дорога" по достройке окружной дороги вокруг Киева.

ОАО "Газпромбанк" входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.

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Конкурсы на СРП по 4 нефтегазовым участкам могут быть объявлены в конце года

Конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по четырем нефтегазовым участкам могут быть объявлены в конце 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий.

"До конца года следует ожидать объявление конкурсов. Мы приняли решение подписать три договора в ноябре (по Юзовскому, Олесскому и Скифскому участкам - УНИАН) и буквально сразу объявить о следующих конкурсах. Мы покажем конкретный результат и сразу запустим еще четыре проекта", - сказал он.

Э.Ставицкий отметил, что планируется объявить конкурсы по Слобожанской нефтегазоносной площади (Харьковская обл.), Форосской газоносной площади на шельфе Черного моря, а также по участку на мелководном шельфе Прикерченской зоны и сухопутному участку, который расположен на территории Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областей.

"Мы сейчас сверяем координаты с потенциальными инвесторами, которые хотят участвовать в конкурсах", - уточнил Э.Ставицкий.

Справка УНИАН. В мае т.г. победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell соответственно.

На участие в конкурсах подали заявки 5 транснациональных компаний.

В частности, на конкурс по Юзовской площади заявки подали три компании - ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а по Олесской площади - две компании - Сhevron и Eni.

В феврале Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа. До конца 2012 года планируется также подготовить и провести конкурсы на заключение СРП по Слобожанскому (Харьковская область), Скифскому и Форосскому (оба - глубоководный шельф Черного моря) нефтегазоносным участкам.

По прогнозам Кабинета министров, в 2012 году в государственный бюджет поступит 6 млрд грн в качестве премий за подписание соглашений о разделе продукции (СРП).

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Чистый приток валюты в Украину составил около 10 млрд долл.

За январь-сентябрь 2012 года чистый приток валюты в Украину составил около 10 млрд долл., что является дополнительным фактором стабильности курса национальной валюты. Об этом заявил директор Департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка Национального банка Украины (НБУ) Сергей Кораблин в ходе круглого стола в среду.

“За 9 месяцев чистый приток валюты в страну составил приблизительно 10 млрд долл. Это чистый приток. В страну приходит иностранная валюту, - сказал С.Кораблин. - Второе, в экономике наблюдается рост, инфляция нулевая. За восемь месяцев у нас сводный платежный баланс - плюс 300 млн долл. Объективных причин для девальвации я не вижу, их нет”.

По его словам, сегодняшняя ситуация отличается от той, которая была четыре года назад, когда гривня существенно девальвировала, тем, что есть приток валюты в страну.

“За прошлый год чистый приток иностранной валюты составил около 17 млрд долл. Это чистый приток. Четыре года назад валюта действительно уходила из страны, тогда действительно были риски”, - подчеркнул С.Кораблин.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным НБУ, в январе-августе т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, положительное сальдо платежного баланса сократилось до 0,304 млрд долл. с 2,119 млрд долл. годом ранее. Дефицит текущего счета увеличился в 1,7 раза — до 8,164 млрд долл. Профицит капитального и финансового счета вырос на 22% - до 8,468 млрд долл., в том числе сальдо прямых инвестиций сократилось на 7% - до 4,330 млрд долл.

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В Харьковской области открыто новое месторождение газа

Дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины» государственная компания "Укргазвыдобування" по результатам поисковых работ

открыло Западно-Борисовское газоконденсатное месторождение (Чугуевский р-н, Харьковская обл.), сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, общие запасы и ресурсы данного месторождения оцениваются в 1,7 млрд кубометров газа.

В сообщении также отмечено, что буровые работы на Западно-Борисовском месторождении проводятся буровым управлением «Укрбургаз» (филиал компании "Укргазвыдобування").

«Наличие развитой газотранспортной инфраструктуры на Харьковщине позволит уже в следующем году начать добычу газа на Западно-Борисовском месторождении», - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на заявление директора компании "Укргазвыдобування" Юрия Борисова.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей более 70% общей добычи газа в стране. В ее состав, в частности, входят два газопромышленных управления (ГУ): «Шебелинкагазвыдобування» и «Полтавагазвыдобування».

Ведущим подразделением по переработке в ее структуре является Шебелинский газоперерабатывающий завод (Харьковская обл.). ДК также владеет 14 АЗС, расположенными в Харьковской области.

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Правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом изменят

Министерство инфраструктуры инициирует внесение изменений в Правила перевозок пассажиров и багажа, грузов и почты железнодорожным транспортом Украины.

Соответствующий проект приказа размещен на сайте ведомства.

Изменения, в частности, предусматривают, введение понятия «единый проездной документ», который будет обозначать проездной документ, оформленный на одном бланке для двух поездок, например, поездки с одной пересадкой или «туда-обратно».

Кроме того, предлагается введение понятия «дополнительного поезда» - поезда, не включенного в поезда круглогодичного курсирования.

Также предлагается введение бонусной системы продажи, при которой предусматривается предоставление скидок при соответствующих условиях, накопление бонусов и их использование.

Напомним, в конце сентября Минифраструктуры представило проект новых Правил воздушных перевозок пассажиров и багажа, которые должны обеспечить приведение стандартов и норм обслуживания пассажиров и багажа при воздушных перевозках в соответствие с требованиями законодательства и международных норм.

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