США составили "черный список" компаний и лиц, причастных к шпионажу в пользу России

Министерство торговли США запретило 165 иностранным компания и лицам, связанным с активами арестованных по подозрению в шпионаже выходцев из стран бывшего СССР, заниматься экспортом ряда товаров, говорится в пресс-релизе на сайте Минторга США.

Внесение компаний и лиц в так называемый "список организаций" означает необходимость для них получения лицензии для экспорта определенных товаров из США. При этом министерство заявляет, что данным лицам и компаниям в будущем, вероятнее всего, никогда не будут выдаваться подобные лицензии.

Как сообщило накануне управление ФБР по Нью-Йорку, прокуратура нью-йоркского района Бруклин предъявила обвинения 11 подозреваемым в незаконном экспорте военных технологий в Россию. В заявлении бруклинского прокурора Лоретты Линч говорится, что фигуранты дела обвиняются в экспорте микроэлектронных деталей, которые "находятся под строгим правительственным контролем ввиду их возможного использования во многих военных системах". В документе отмечается, что микроэлектроника, предположительно, поставлялась в разведывательные и военные учреждения России.

Как говорится в материалах прокуратуры, главным подозреваемым по делу является "агент российского правительства" 46-летний гражданин США Александр Фишенко, возглавлявший американскую компанию Arc Electronics и зарегистрированную в Москве Apex System. У Фишенко имеются паспорта гражданина РФ и США, ему грозит максимальный срок в виде 55 лет лишения свободы. В "тройке" организаторов также фигурируют Александр Пособилов и Виктория Клебанова, занимавшие ключевые позиции в компании.

Как уточнили американские СМИ, ФБР в настоящее время задержало только восьмерых из 11 подозреваемых, еще трое пока остаются на свободе, передает РИА "Новости".