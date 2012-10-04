Forbes обнародовал рейтинг самых влиятельных брендов мира
Американская корпорация Apple возглавила рейтинг самых влиятельных брендов, опубликованный журналом Forbes.
Издание отмечает, что Apple остается лидером по инновациям. Стоимость этого бренда Forbes оценил в 87,1 миллиарда долларов, что на 52 процента выше, чем годом ранее. При этом в рейтинге потребительских предпочтений компания заняла только 11 место.
На втором и третьем местах оказались Microsoft и Coca-Cola, чьи торговые марки оценены в 54,7 миллиарда и 50 миллиардов долларов, соответственно. Основанная Биллом Гейтсом корпорация стала лидером по предпочтениям потребителей. Издание отмечает, что Microsoft тратит много денег на рекламу - 1,6 миллиарда долларов ежегодно, то есть, почти в два раза больше чем Apple.
Первую пятерку замыкают IBM (48,5 миллиарда долларов) и Google (37,6 миллиарда долларов). В топ-10 самых влиятельных брендов вошли Intel, McDonalds, General Electric, BMW и Cisco. В списке из 25 брендов, представленных на сайте, украинских торговых марок нет. Полная версия рейтинга будет опубликована в печатной версии журнала.
При составлении рейтинга Forbes учитывал только компании, присутствующие в США. В связи с этим требованием в список не попали такие влиятельные бренды, как испанский ритейлер Zara и китайский мобильный оператор China Mobile. При составлении рейтинга издание учитывало доходы компаний за три последних года.
Кроме того, консалтинговые компании провели для журнала исследование потребительского восприятия: двум тысячам человек предложили выбрать наиболее предпочтительные бренды среди 130 компаний, стоимость которых превышает 2,5 миллиарда долларов. Место бренда в рейтинге определялось с учетом потребительских предпочтений и стоимости торговой марки.
2 октября агентство Interbrand опубликовало свой традиционный рейтинг самых дорогих брендов мира. Первое место в списке заняла Coca-Cola (77,8 миллиарда долларов), на второй и третьей строчках оказались Apple и IBM с показателями 76,6 миллиарда и 75,5 миллиарда долларов, соответственно. Eurobrand в середине сентября назвало самой дорогой торговой маркой Apple; ее стоимость, по версии агентства, составляет 100 миллиардов долларов. На втором и третьем местах оказались Coca-Cola (60 миллиардов долларов) и Microsoft (54 миллиарда долларов), передает Lenta.ru.