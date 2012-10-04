ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Маркировки "Без ГМО" больше не будет» пишет: Кабмин отменил обязательную маркировку продуктов, которые не содержат ГМО…

http://delo.ua/business/markirovki-bez-gmo-bolshe-ne-budet-186482/

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Также «Дело» в публикации «Кризис продлится еще не менее 10 лет — МВФ» пишет: мировой экономике потребуется не менее 10 лет, чтобы оправиться от финансового кризиса, начавшегося в 2008 году...

http://delo.ua/world/krizis-prodlitsja-esche-ne-menee-10-let-mvf-186500/ммм

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«Дело» в публикации «МТС готова продать CDMA-сеть за $200 млн» пишет: телекоммуникационная компания «МТС Украина» готова продать сеть «МТС-Коннект», которая работает на основе технологии CDMA-450 EV-DO. Это всязано с тем, что устройств, поддерживающих «экзотическую» технологию, очень мало…

http://delo.ua/business/mts-gotova-prodat-cdma-set-za-200-mln-186498/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Готовность услужить», в котором пишет: страны СНГ начинают переговоры о создании зоны свободной торговли услугами. Эти консультации начнутся в ближайшие дни и должны завершиться в течение полугода. Такой режим должен быть выгоден украинскому бизнесу, уверяют эксперты, однако за его рамками могут оказаться услуги трубопроводного транспорта…

http://www.kommersant.ua/doc/2036537

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бюджет наполняется рывками», в котором пишет: ситуация с наполнением государственного бюджета продолжает обостряться - в сентябре доходы его общего фонда увеличились всего на 0,01%. Чтобы выполнить доходную часть, среднемесячные отчисления в IV квартале должны превысить 37 млрд грн. Если правительство не решится пересмотреть бюджет до конца года, то выполнение планов в целом может оказаться под вопросом, считают эксперты. В противном случае придется в ручном режиме регулировать расходы и увеличивать эмиссию долговых бумаг…

http://www.kommersant.ua/doc/2036528

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Газета «Сегодня» в материале «Украинцы сэкономят на покупке старого Ланоса до 3200 гривен, а на Митсубиси - до 10 000» пишет: с 2013 года за сделки с подержаными авто платить в ПФ не нужно, а за новые — чем дороже, тем сбор больше…

http://www.segodnya.ua/economics/transport/podrobnosti-pereavto-deshevle.html

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Также «Сегодня» в публикации «Скандал вокруг главы Южной таможни. Источники: «Миллион предназначался высшему начальству в Киеве» пишет: на данный момент Александр Вдовиченко проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о коррупции, возбужденному неделей ранее против его подчиненных…

http://www.segodnya.ua/regions/odessa/Skandal-vokrug-glavy-YUzhnoy-tamozhni-Istochniki-Million-prednaznachalsya-vysshemu-nachalstvu-v-Kieve-.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Росатом»: Деньги на проект «Завод по производству ядерного топлива» зарезервированы» подает эксклюзивное интервью генерального представителя ГК "Росатом" на территории Украины Александра Мертена…

http://economics.unian.net/rus/detail/142131

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Лотерейный рынок: цивилизованные правила на украинский манер» пишет: принятый закон о лотереях является крайне несовершенным и, по большому счету, не соответствует лучшим европейским стандартам. Но сам факт его принятия сложно переоценить…

http://economics.unian.net/rus/detail/142119

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Московскими больницами будут управлять частники» пишет: столичные власти собираются отдавать медучреждения в концессию…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/4621521/besplatnoe_lechenie_sdaetsya_v_koncessiyu

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Также «Ведомости» в публикации «ФАС выступила за импорт товаров без разрешений правообладателей» пишут: правительство рассмотрит, стоит ли снова разрешить ввоз в страну иностранной продукции без санкции владельца прав на товарный знак. Федеральная антимонопольная служба, выступившая с этой инициативой, предложила сохранить запрет лишь для товаров, производство которых локализовано в России…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/4621501/import_vyjdet_na_svobodu

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«Известия» в публикации «Евразийская интеграция: парламентский вектор» подает интервью спикера Госдумы Сергея Нарышкина, который рассказал о том, как объединить законодателей России, Белоруссии и Казахстана…

http://izvestia.ru/news/536755

(УНИАН)