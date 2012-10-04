Казахстан ратифицировал договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ

Казахстан 4 октября ратифицировал договор о зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств, сообщает РИА «Новости». Целью договора является формирование условий для свободного продвижения товаров между странами СНГ и совершенствование правовой базы межгосударственных отношений с учетом принципов ВТО, следует из заключения комитета по экономическому развитию и предпринимательству палаты.

"Положения договора определяют беспошлинную торговлю практически всеми товарами, за исключением их отдельных видов. Так, будут применяться пошлины в отношении импорта из Украины белого сахара и водки", - говорится в пояснительной записке профильного комитета сената, распространенной на пленарном заседании в четверг.

Кроме того, договор закрепит право Казахстана применять экспортные пошлины на отдельные виды товаров, в числе которых нефтепродукты, лом черных и цветных металлов, семена рапса и подсолнечника, природный газ и прочие газы, а также ряд других.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии.

Не подписали договор Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

30 июля 2012 года Верховная Рада ратифицировала Договор о ЗСТ в рамках СНГ. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ.

9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».