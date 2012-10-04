Полномочия АМКУ могут расширить после выборов

В Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) ожидают, что законопроект, расширяющий полномочия комитета в сфере контроля за предоставлением государственной помощи, будет принят уже после парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг во время брифинга сообщила заместитель председателя АМКУ Лариса Колиснык.

«Антимонопольный комитет работает над ним (законопроектом — УНИАН) 8 лет и наконец-то он второй раз попал в ВР. Мы, честно говоря, уже сомневаемся, что его примут», - отметила она.

По ее словам, данный документ уже, скорее всего, не успеют рассмотреть во время текущей сессии парламента. Таким образом, после нового созыва ВР он будет считаться отклоненным.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины разработал проект закона, предусматривающий создание реестра получателей госпомощи. Кроме того, данным документом предусматривается расширение полномочий Антимонопольного комитета в сфере контроля за предоставлением госпомощи в аспекте соблюдения конкуренции на рынках.