Анонс на 5 октября

* Круглый стол на тему: «Финансовая трансформация: общее обслуживание и аутсорсинг», организованный Ассоциацией присяжных сертифицированных бухгалтеров. Участники: Надежда Коваленко, руководитель отдела консультаций по вопросам бухучета и финансовой отчетности в Украине, Эрнст энд Янг; Магдалена Патшик, ст.менеджер отдела налоговых и юридических услуг, PwC Украина; Павел Бойко, управляющий партнер ТМФ Украины; Даниил Шаш, ген.директор, Intercomp Global Services Украина и др.

* Состоится видеомост Москва-Киев на тему: «Сланцевый газ: источник дешевой энергии или экологических проблем?». Участники в Киеве: научный сотрудник Института геологических наук НАНУ, эксперт Лаборатории экобезопасности НАНУ и Национального экологического центра Украины Руслан Гаврилюк; эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук. В Москве: ведущий специалист департамента энергетики Института энергетики и финансов Николай Иванов, эксперт Международного Социально-экологического союза Алексей Григорьев.

* Пресс-конференция на тему: "Двойные стандарты ЕС. Европа воспитывает Украину? ". Участники: научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей Гарань, финансовый эксперт, Заслуженный экономист Украины Виктор Суслов, директор международных программ Центра Разумкова Михаил Пашков.

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