Украинцам обещают 10-летние американские визы уже в ближайшее время

Киев и Вашингтон завершают переговоры о введении 10-летних американских виз для украинцев.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Александр Моцик, передает Радио «Свобода».

В настоящее время Соединенные Штаты проводят соответствующие внутригосударственные процедуры.

«Мы ведем соответствующие переговоры с американской стороной два года. Мы договорились, что украинская сторона должна выполнить определенные условия, и на сегодняшний день мы эти условия выполнили. Это признала американская сторона. Сейчас мы ожидаем внутреннее согласование в США между Государственным департаментом и Министерством внутренней безопасности. 10-летняя виза фактически будет означать безвизовый режим», – отметил А.Моцик.

После согласования внутригосударственной межведомственной процедуры в США граждане Украины смогут получать 10-летние визы для посещения Соединенных Штатов. Как объяснил посол, выполненные Украиной предварительные условия касаются отдельных вопросов безопасности и консульских вопросов.