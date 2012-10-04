Янукович хочет лишить парламент права назначать судей

Президент Украины Виктор Янукович инициирует внесение изменений в Конституцию Украины, в раздел "Правосудие", которыми полномочие назначать судей будет полностью передано от Верховной Рады Высшей квалификационной комиссии (ВККСУ).

Как сообщил руководитель главного управления Администрации президента по вопросам судоустройства Андрей Портнов во время судебного форума Ассоциации юристов, соответствующие предложения Президента будут в ближайшее время переданы в Конституционную ассамблею.

"Предусматривается полное отстранение парламента и других политических органов от процесса назначения судей на должности. Также мы предложим отмену пятилетнего строка работы судьи на первое назначение. Предлагается бессрочное назначение судей, на всю жизнь. Решение об этом будет принимать только Высшая квалификационная комиссия. Президент Украины будет подписывать только акт, несущий исключительно церемониальный характер, не может быть оснований для отказа судье в назначении", - подчеркнул А.Портнов.

Кроме того, по его словам, парламент планируют отстранить от процесса возможного привлечения судьи к уголовной ответственности.

Таким образом, действующее полномочие парламента согласовывать привлечение к уголовной ответственности судьи планируется также передать ВККСУ и Высшему совету юстиции.