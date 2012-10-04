Курс НБУ на 05.10.12

Официальный курс НБУ на 05.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 4 октября – 799.3000) 100 EUR – 1035.1734 (на 4 октября – 1031.4167) 10 RUR – 2.5684 (на 4 октября – 2.5623)

Официальный курс НБУ на 05.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 4 октября – 799.3000) 100 EUR – 1035.1734 (на 4 октября – 1031.4167) 10 RUR – 2.5684 (на 4 октября – 2.5623) Учетные курсы банковских металлов на 05.10. 12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 142794.95 (на 4 октября – 142055.59) 961 XAG 10 Серебро – 2794.35 (на 4 октября – 2775.17) 962 XPT 10 Платина – 135721.14 (на 4 октября – 133802.82) 964 XPD 10 Палладий – 52913.66 (на 4 октября – 51794.64)

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