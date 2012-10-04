ТОП-10 (4 октября)

В Украине начато строительство завода по фабрикации ядерного топлива

Минфин в 4 квартале погасит госдолги на 16,4 млрд грн, привлечет - 6,9 млрд грн

Украина и Россия обсуждают создание СП по конверсии и обогащению урана

«Нафтогаз» намерен выкупить у банка «Надра» ОВГЗ на 92,9 млн грн

Казахстан ратифицировал договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ

Украина ограничит импорт лекарств на 20%

ДТЭК открыл крупнейшую в Украине ветроэлектростанцию

Индекс инвестпривлекательности Украины достиг минимума

Корпорация «Богдан» приостановила выпуск легковых авто

ФАО снизила прогноз мирового производства зерна

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В Украине начато строительство завода по фабрикации ядерного топлива

В Украине в районе поселка Смолино Кировоградской области начато строительство украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии закладки первого камня строительства завода приняли участие премьер-министр Украины Николай Азаров, министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко и генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко.

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Справка УНИАН. В декабре 2011 г. Государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».

Соответствующие доли в акционерном капитале распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежит ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция - ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.

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Минфин в 4 квартале погасит госдолги на 16,4 млрд грн, привлечет - 6,9 млрд грн

Министерство финансов Украины в четвертом квартале 2012 года планирует погасить государственные долги на 16,4 млрд грн, привлечь в общий фонд - 6,9 млрд грн.

Об этом говорится в Плане управления государственным долгом, обнародованном на сайте Минфина.

“Учитывая фактические государственные заимствования в январе-сентябре 2012 года, в течение IV квартала 2012 г. общий объем поступлений по долговым операциям по общему фонду государственного бюджета Украины составит 6,9 млрд грн.... Учитывая фактические платежи по погашению и обслуживанию государственного долга в январе-сентябре 2012 года, в IV квартале объем платежей по погашению государственного долга ориентировочно составит 16,4 млрд грн”, - говорится в документе.

Минфин планирует, что ориентировочный показатель государственного долга на конец IV квартала должен составлять около 404,1 млрд грн. При этом объем внутреннего государственного долга составит 193,7 млрд грн, или 47,9%, а внешнего - 210,4 млрд грн, или 52,1%.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа 2012 года составил 491,879 млрд грн, или 61,539 млрд долл., в т.ч. прямой госдолг составил 390,840 млрд грн.

Согласно Государственному бюджету Украины, предельный размер государственного долга на 31 декабря 2012 года установлен на уровне 416,326 млрд долл. При этом, правительство может предоставить госгарантии на 68,8 млрд грн.

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Украина и Россия обсуждают создание СП по конверсии и обогащению урана

Украина и Россия планируют расширять сотрудничество в атомной сфере по различным направлениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко на брифинге после церемонии закладки первого камня на строительстве завода по фабрикации ядерного топлива.

В частности, он отметил, что Украина и Россия обсуждают вопрос создания СП по конверсии и обогащению урана на российской территории.

«Ключевой вопрос - это обогащение и конверсия. Мы договорились о том, что это может быть совместное предприятие уже на российской территории. И фабрикация топлива - это совместное предприятие, которое заложено здесь, на украинской территории», - сказал С. Кириенко.

Он отметил, что СП будут созданы на паритетных условиях, причем контрольный пакет акций будет у той страны, где оно будет расположено.

«Это важно, потому что страна, на территории которой находится такой объект, отвечает за безопасность эксплуатации», - сказал глава «Росатома».

Также он отметил, что следующим этапом сотрудничества станет сфера машиностроения.

«Мы рассматриваем возможность интеграции некоторых активов в машиностроении и атомном энергомашиностроении и на территории Украины, и на территории России, проектирование (по различным направлениям – УНИАН), потому что даже в проектировании этого завода участвуют и российские и украинские проектные институты, сооружение атомных станций. Вот Хмельницкая атомная станция – это первый такой совместный проект», - сказал С.Кириенко.

Он отметил, что в результате совместная работа Украины и России может охватывать весь технологический цикл атомной отрасли.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, в районе поселка Смолино Кировоградской области начато строительство украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива. В церемонии закладки первого камня приняли участие премьер-министр Украины Николай Азаров, министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко и генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко.

По словам Н. Азарова, первая очередь завода будет сдана уже в 2015 году, что позволит обеспечивать ядерным топливом все 15 существующих украинских АЭС и два новых реактора, которые к тому времени будут построены на Хмельницкой АЭС.

Напомним, в декабре 2011 г. Государственный концерн «Ядерное топливо» (Украина) и ОАО «ТВЭЛ» (РФ) зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».

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«Нафтогаз» намерен выкупить у банка «Надра» ОВГЗ на 92,9 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена осуществить закупку облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у банка «Надра» на сумму почти 92,9 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте государственных закупок.

ОВГЗ будут реализованы одним лотом. В тендере принимает участие один участник.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Банк «Надра» входит в группу крупнейших банков Украины. С 10 февраля 2009 года по 13 августа 2011 г. в банке «Надра» работала временная администрация.

Во втором квартале 2011 г. банк провел допэмиссию акций на 3,5 млрд грн. По ее результатам компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, приобрела 89,9659% акций банка.

Банк «Надра» в I квартале 2012 года получил чистую прибыль 285 тыс. грн.

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Казахстан ратифицировал договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ

Казахстан 4 октября ратифицировал договор о зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств, сообщает РИА «Новости». Целью договора является формирование условий для свободного продвижения товаров между странами СНГ и совершенствование правовой базы межгосударственных отношений с учетом принципов ВТО, следует из заключения комитета по экономическому развитию и предпринимательству палаты.

"Положения договора определяют беспошлинную торговлю практически всеми товарами, за исключением их отдельных видов. Так, будут применяться пошлины в отношении импорта из Украины белого сахара и водки", - говорится в пояснительной записке профильного комитета сената, распространенной на пленарном заседании в четверг.

Кроме того, договор закрепит право Казахстана применять экспортные пошлины на отдельные виды товаров, в числе которых нефтепродукты, лом черных и цветных металлов, семена рапса и подсолнечника, природный газ и прочие газы, а также ряд других.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии.

Не подписали договор Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

30 июля 2012 года Верховная Рада ратифицировала Договор о ЗСТ в рамках СНГ. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ.

9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

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Украина ограничит импорт лекарств на 20%

Ввоз импортных лекарств на территорию Украины с 1 марта 2013 года станет возможным только при наличии выданного госорганом сертификата качества, в результате чего более 2 тысяч лекарственных препаратов иностранного производства не будут допущены на национальный рынок.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров, информируя о выводах по итогам посещения премьер-министром Николаем Азаровым одной из столичных аптек.

Пресс-служба утверждает, что ограничение импорта лекарств проводится в соответствии с требованиями европейского и украинского законодательств в данной сфере. При этом названия препаратов, которые могут исчезнуть с рынка, или их товарные группы в пресс-релизе не называются.

На сегодняшний день в Государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы 13721 лекарственный препарат, из них 9824 – лекарства импортного производства. В количественном выражении доля импортных препаратов значительно превышает долю отечественных лекарств по всем статьям, включая собственно лекарственные средства, субстанции и иммунобиологические препараты.

По разным оценкам общий годовой объем фармацевтического рынка Украины (по ценам производителей в 2010 году) составляет порядка 20 млрд грн.

В июне 2012 года между правительством и производителями и продавцами лекарств был подписан меморандум о взаимопонимании. За 4 месяца его существования доля присутствия украинских лекарств на внутреннем рынке выросла на 3%. Средневзвешенная стоимость отечественной продукции, входящей в Национальный перечень основных лекарств, со времени подписания меморандума снизилась на 17%, иностранных - на 1%.

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ДТЭК открыл крупнейшую в Украине ветроэлектростанцию

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, ввел в эксплуатацию первые ветроустановки Ботиевской ветроэлектростанции (ВЭС), крупнейшей ВЭС в Украине, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, компания завершила монтаж 19 ветряных установок. Еще 11 ветряных турбин будут установлены до конца октября 2012 г.

В запуске первых ветряных турбин Ботиевской ВЭС принял участие Президент Украины Виктор Янукович, акционер компании СКМ Ринат Ахметов, губернатор Запорожской области Александр Пеклушенко, а также генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«К концу года все 30 ветроустановок первой очереди, установленной мощностью 90 МВт, будут запущены в Объединенную энергетическую систему Украины», - говорится в сообщении

Так же компания ожидает, что еще 110 МВт мощности Ботиевской ВЭС будут запущены до конца 2013 года.

«После выхода на проектную мощность в 200 МВт, Ботиевская ВЭС будет ежегодно генерировать в среднем 686 ГВт ч электроэнергии (эквивалент потребления 960 тысяч семей)», - отмечается в сообщении.

Инвестиции в строительство станции мощностью 200 МВт составят свыше 350 млн евро.

Производителем ветряных турбин для первой очереди ВЭС является Vestas Deutschland, немецкое подразделение датской компании Vestas Wind Systems AS – мирового лидера и старейшего производителя ветряных турбин.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце 2011 года ООО «Винд Пауэр», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК, приступило к реализации проекта строительства ветроэлектростанции прогнозной мощностью 200 МВт на Ботиевской площадке (Запорожская обл.).

ДТЭК планирует вложить 1,85 млрд евро в строительство ветропарков «ДТЭК Приазовский» (Запорожская обл.) и «ДТЭК Мангуш» (Донецкая обл.) до 2018 года.

«ДТЭК Приазовский» будет состоять из трех площадок: Ботиевской, Приморской и Бердянской. Общая мощность ветропарка – 500 МВт, Ботиевской площадки – 200 МВт, Приморской и Бердянской – по 150 МВт.

Справка УНИАН. ДТЭК – частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

Vestas Wind Systems A/S - один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов.

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Индекс инвестпривлекательности Украины достиг минимума

В третьем квартале 2012 года инвесторы оценили бизнес-климат страны и условия ведения бизнеса на 2.14 баллов (из пяти возможных), что является самым низким показателем за всю историю исследования - с 2008 года.

Об этом свидетельствуют обнародованные Европейский Бизнес Ассоциацией результаты 17 волны индекса инвестиционной привлекательности Украины - независимого опроса первых лиц компаний-членов ассоциации. В опросе приняли участие 103 респондента.

В ассоциации отмечают, что доверие бизнеса к экономике Украины снизилось даже по сравнению с предыдущим кварталом этого года - на 0.5 баллов. При этом основные проблемы, которые повлияли на негативные оценки респондентов, остались неизменными - фискальное давление, коррупция, нестабильная политическая ситуация накануне выборов. В то же время, некоторые улучшения имели место в таможенной сфере: произошло упрощение таможенных процедур, и, соответственно, условий внешней торговли. «К сожалению, на фоне общей нестабильности, характерной для Украины перед выборами, пока это единственный положительный сдвиг. 70% опрошенных отметили, что никаких изменений к лучшему не произошло», - говорится в сообщении ЕБА.

«Индекс инвестиционной привлекательности ЕБА является индикатором, который базируется на восприятии экономических реалий более 100 ведущих украинских и международных компаний. Показатели индекса свидетельствуют об отсутствии развития (или даже незначительном ухудшении) состояния бизнес-климата. Более тревожным является тот факт, что согласно полученным результатам, надежды на улучшение ситуации в ближайшее время вряд ли оправдаются. Такие негативные ожидания, естественно влияют на решения бизнеса относительно стратегий рекрутинга и инвестиций. Все это, вместе с парламентскими выборами, которые состоятся в конце октября, должно предоставить власти стимул к поиску альтернативных и эффективных подходов в реализации экономических реформ, чтобы улучшить бизнес-среду» - отметил руководящий партнер компании «Эрнст энд Янг» в Украине Алексей Кредисов.

По его словам, среди наиболее проблемных вопросов все еще остаются: необоснованное налоговое давление, распространение коррупции и бюрократии, неравные условия ведения бизнеса и конфликты интересов, а также несовершенная судебная система.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), неправительственная организация, объединяющая около 900 европейских, международных и отечественных компаний, работающих в Украине.

ЕБА была создана в 1999 году. Инициатором ее создания была Европейская комиссия, которая заинтересована в поддержке европейского бизнеса в Украине и налаживании двусторонних отношений Украина-ЕС. Принимая во внимание приоритеты Украины относительно евроинтеграции, основной целью деятельности Ассоциации является налаживание отношений европейского бизнеса с представителями власти в Украине для сотрудничества относительно создания благоприятных условий ведения бизнеса и привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику государства.

Оценка индекса инвестиционной привлекательности Украины проводится ЕБА при поддержке исследовательской компании InMind. Индекс рассчитывается на основе регулярного мониторинга оценок инвестиционного климата Украины первыми лицами компаний-членов ассоциации.

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Корпорация «Богдан» приостановила выпуск легковых авто

Корпорация "Богдан" – один из крупнейших украинских производителей автомобилей, в сентябре текущего года не выпустила ни одного легкового автомобиля, в то время как в сентябре прошлого года было выпущено 2,3 тыс. легковушек. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

По его словам, на Луцком заводе корпорации в сентябре был выпущен 1 автобус, тогда как в аналогичном месяце прошлого года корпорация выпустила 77 автобусов. На мощностях Черкасского завода в сентябре текущего года было выпущено 26 коммерческих автомобилей против 75 в прошлом году.

«К сожалению, статистика производства очень печальная, в сентябре мы не произвели ни одного легкого авто, хотя располагаем мощностями, построили завод мощностью 150 тысяч легковых автомобилей в год», - сказал С.Красуля.

Он также подчеркнул, что правительство должно разработать эффективные механизмы по защите украинского автопрома, поскольку на сегодняшний день выгоднее импортировать автотранспорт, чем производить.

Как сообщал УНИАН, корпорация «Богдан» за 8 месяцев 2012 года сократила выпуск легковых авто на 28,7% - до 9661 единиц. Общее производство автотранспорта за 8 месяцев 2012 года сократилось до 10716 единиц с 13951 единицы в январе-августе 2011 года.

Убытки «Автомобильной компании «Богдан Моторс» (ранее «Луцкий автомобильный завод»), входящей в корпорацию «Богдан», по итогам 8 месяцев текущего составили 66,4 млн грн.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом), а также автобусов и троллейбусов в Луцке - мощностью 6 тыс. штук.

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ФАО снизила прогноз мирового производства зерна

ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (от англ. Food and Agriculture Organization, FAO) в октябре снизила прогноз мирового производства зерна в 2012 году на 9 млн тонн против сентябрьского прогноза - до 2,286 млрд тонн. Об этом говорится в докладе по прогнозу урожая и продовольственной ситуации, опубликованном организацией.

Согласно докладу, на уменьшение производства зерна оказывает влияние засуха в ключевых производящих регионах, включая США, Европу и Центральную Азию. Сообщается, что производство пшеницы сократилось на 5,2% и кормового зерна - на 2,3%.

В связи со снижением производства зерна ФАО также прогнозирует в 2013 году сокращение мировых запасов зерновых на 5,6% - до 499 млн тонн.

«Это (снижение объема производства - УНИАН) может привести к значительному сокращению мировых запасов зерна к закрытию сезонов в 2013 г. - на 28 млн тонн, до 499 млн тонн, даже если мировой спрос будет снижаться вследствие высоких цен», - говорится в докладе.

Также отмечается, что при нынешнем прогнозе производство зерна в 2012 году снизится по сравнению с рекордным урожаем прошлого года на 2,6%.

По прогнозам аналитиков ФАО, развивающиеся страны, особенно страны с низким доходом и продовольственным дефицитом, на фоне мирового снижения производства зерна в 2012 году достигнут рекордного уровня урожая зерновых.

«Производство зерна в этих странах в 2012 году, согласно прогнозу, достигнет рекордного уровня - 534 млн тонн, то есть увеличится на 1,7% по сравнению с богатыми урожаями 2011 года. За исключением Индии, крупнейшей страны в группе, урожай которой останется неизменным в этом году, совокупное производство зерна остальных 65 стран в группе с низким доходом и продовольственным дефицитом вырастет на 2,9%», - говорится в докладе ФАО.

Индекс продовольственных цен на зерно, по данным ФАО, в сентябре вырос на 1%, или на 3 пункта, - до 263 пунктов, по сравнению с августом, в связи с ростом цен на пшеницу и рис. В целом, индекс продовольственных цен ФАО в сентябре т.г. вырос по сравнению с аналогичным показателем в августе на 1,4%, или на 3 пункта, - до 216 пунктов.

Как сообщал ранее УНИАН, мировое потребление зерна в 2012-2013 гг., согласно прогнозам ФАО, составит 2 млрд 317 млн тонн, что немного ниже, чем в прошлом сезоне и на 2% ниже средней тенденции за последнее десятилетие.

Напомним, что, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г. Минагропрод и зернотрейдеры договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн.

УНИАН