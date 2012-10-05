ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Индекс инвестиционной привлекательности Украины достиг минимума» пишет: основными проблемами, которые повлияли на негативные оценки, стали фискальное давление, коррупция, нестабильная политическая ситуация накануне выборов…

http://delo.ua/ukraine/indeks-investicionnoj-privlekatelnosti-ukrainy-dostig-minimuma-186580/

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Также «Дело» в публикации «В Нацбанке считают, что дефляция еще хуже инфляции» пишет: в НБУ заметили, что дефляция вреднее, чем инфляция, потому что вообще нет никаких стимулов к экономической деятельности...

http://delo.ua/ukraine/v-nacbanke-schitajut-chto-defljacija-esche-huzhe-infljacii-186581/

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«Дело» в публикации «Власти Украины активно используют в интернете проплаченных комментаторов» пишет: Украина в глобальном отчете Freedom House «Свобода Сети 2012» попала в группу стран, где правительство пользуется изощренными тактиками манипуляции в интернете, а именно - имеет своих комментаторов для направления дискуссий в нужное русло…

http://delo.ua/business/vlasti-ukrainy-aktivno-ispolzujut-v-internete-proplachennyh-komme-186579/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «АМКУ прислушается к стуку», в котором пишет: государство решило бороться с нарушениями конкурентного законодательства с помощью доносов. Антимонопольный комитет зарегистрировал в Минюсте документ, предлагающий освободить от штрафов компании, сообщающие о картельных сговорах на рынке. Эксперты констатируют - более эффективных методов борьбы у АМКУ пока нет, но утверждение документа может привести к серьезным злоупотреблениям…

http://www.kommersant.ua/doc/2037139

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «ДТЭК применил силу ветра», в котором пишет: крупнейшая частная энергокомпания Украины - ДТЭК Рината Ахметова - вышла на рынок ветровой электроэнергии. 4 октября она объявила о запуске первых 19 турбин Ботиевской ветроэлектростанции, входящей в ветропарк «ДТЭК Приазовский». Общие инвестиции в него оцениваются в 900 млн евро. Строительство «Приазовского» позволит ДТЭК занять около 10% этого рынка…

http://www.kommersant.ua/doc/2037232

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Газета «Сегодня» в материале «Украинским бизнесменам станет невыгодно работать в тени» пишет: Кабмин внес законопроект об облегчении работы и правил отчетности для малого и среднего бизнес. Если Рада оперативно его рассмотрит, бизнесу станет проще уже с 1 ноября…

http://www.segodnya.ua/economics/business/Ukrainskim-biznesmenam-stanet-nevygodno-rabotat-v-teni.html

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Также «Сегодня» в публикации «Янукович «почистит» МВД и СБУ» пишет: советник президента Андрей Портнов рассказал, что глава государства решил урезать личный состав - счет пойдет на тысячи…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/YAnukovich-pochistit-MVD-i-SBU-.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Состояние экономики Украины стабильное… критическое» пишет: когда власть рассказывает о состоянии экономики Украины, создается впечатление, что либо она активно занялась успокоительным аутотренингом, либо экспериментирует на сознании общества…

http://economics.unian.net/rus/detail/142264

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Куда летит «Борисполь» пишет: Кабмин решил передать воздушные ворота Украины - аэропорт «Борисполь» - в концессию. Несмотря на заявление Мининфраструктуры, что концессионером предприятия станет структура с опытом управления международного уровня, эксперты склонны считать, что его отдадут одной из крупнейших украинских финансово-промышленных групп…

http://economics.unian.net/rus/detail/142199

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Evraz становится крупнейшим производителем коксующегося угля в России» пишет: компания купит 41% акций угольной компании «Распадская» у ее топ-менеджеров Геннадия Козового и Александра Вагина. Сумма сделки оценивается в 863 млн долларов…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/4677321/evraz_dobavila_uglya

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Также «Ведомости» в публикации «Танки любят тишину» пишут: секретность поставок оружия и боевой техники порождает неформальные практики и коррупцию…

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/4676861/tanki_lyubyat_tishinu

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«Известия» в публикации «Российские шпионы» попались на торговле ферритом» пишет: в оборонпроме РФ утверждают, что спецслужбы США много лет знали о нелегальных поставках микроэлектроники в Россию…

http://izvestia.ru/news/536853

(УНИАН)