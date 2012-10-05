Эксперт: Россия заинтересована, чтобы выборы создали Украине проблемы с ЕС

Директор международных программ Центра Разумкова Михаил Пашков считает, что Россия заинтересована в том, чтобы парламентские выборы в Украине создали проблемы в отношениях с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Россия, мне кажется, заинтересована в том, чтобы эти выборы создали проблемность для Украины в отношениях с ЕС. Тогда Россия может выступить с таким предложением, скажем зимой нынешнего года или в начале следующего года, от которого Украине будет крайне сложно отказаться», - сказал эксперт.

По словам М.Пашкова, Россия занимает сегодня выжидательную позицию и исходит из своих интересов, в частности из задекларированной Президентом РФ Владимиром Путиным четкой программы интеграции в постсоветское пространство. «Идет целенаправленная, очень сбалансированная, вполне хорошо организованная кампания, которая имеет своей целью интегрировать Украину в это пространство», - добавил эксперт.

М.Пашков также отметил, что сегодня Россия не демонстрирует стабильность, поэтому если говорить о европейской и евразийской интеграции, то необходимо отдавать себе отчет, что, идя на Восток и интегрируясь в Таможенный союз, Украина идет в конгломерат авторитарных стран с довольно проблемной экономикой, сложными внутриполитическими событиями и с огромной проблемой в сфере демократии.

«Если мы провозгласили курс на европейскую интеграцию, то нужно не только принимать законы, но и внутриполитические решения, которые ведут в этом направлении», - добавил он.

В свою очередь научный директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей Гарань отметил, что действия Президента Украины Виктора Януковича на европейском направлении, которые приводят к ухудшению отношений с Европой, абсолютно подыгрывают российским интересам.

Говоря об отношениях Украины с ЕС, эксперт сказал, что нельзя все сводить к делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. «Если Тимошенко «выпустят», то это будет ключевой сигнал для Европы, но Европа понимает, что, кроме дела Тимошенко, есть еще ряд проблем, которые свидетельствуют о движении к авторитаризму», - сказал А.Гарань.