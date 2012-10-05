Анонс на 8 октября

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Профсоюза работников Национальной академии наук Украины на тему: «НАН Украины: от ожидания стабильности и благосостояния - до протеста», во время которой будут приведены многочисленные факты кризисного состояния, в котором находится отечественная научно-техническая сфера, и, в частности, НАН Украины, а также отсутствия, вопреки пропагандистским клише власти, социальной защищенности ученых. Запланировано проведение акции протеста, дата проведения которой и требования ученых будут обнародованы на пресс-конференции. Участники: председатель профсоюза работников НАНУ Анатолий Широков; зам.председателя профсоюза работников НАНУ Виктор Столяров, член ЦК профсоюза работников НАНУ, председатель профкома Физико-технологического института металлов и сплавов НАН Украины Андрей Беспалый, член профкома Института проблем материаловедения им. И.Н.Францевича Александр Толочин (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

* Круглый стол на тему: «Украинский рынок газа: куда ведут реформы?». Организатор - аналитический центр «Дикси групп», который представит аналитическую записку о состоянии реализации Закона «Об основах функционирования рынка природного газа». Участники: Елена Павленко, основатель «Дикси групп»; Роман Ницович, руководитель программ «Дикси групп»; Валентин Землянский, независимый эксперт, Виталий Радченко, старший юрист CMS Cameron McKenna; Дмитрий Марунич, директор Института энергетических исследований, Андрей Чубик, исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия XXI»; Дмитрий Шульга, руководитель Европейской программы Международного фонда «Відродження».

* Начнет работу традиционная Прямая линия читателей газеты «Комсомольская правда в Украине» и премьер-министра Украины Николая Азарова.

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