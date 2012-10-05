ТОП-10 за 5 октября

Золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл.

Правительство рассматривает возможность предоставления госсредств бюджетникам для первого взноса по программе «Доступное жилье»

Земельный банк будет кредитовать аграриев под 10% годовых — Минагропрод

Украинско-российский Ан-148 будет закупаться для органов власти России – глава Администрации президента РФ

Остановка производства легковых автомобилей в корпорации «Богдан» будет краткосрочной — эксперт

Инфляция в Украине в сентябре составила 0,1%

Цены производителей промпродукции выросли на 0,2%

НБУ наделен полномочиями контроля платежных систем

АМКУ одобрил приобретение «Газтеком» акций ряда газоснабжающих компаний

Азаров надеется с помощью вышки «Независимость» увеличить добычу газа на 1 млрд куб. м

***

Золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл.

Золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В том числе, резервы в иностранной валюте сократились на 3% - до 27,268 млрд долл., в золоте — выросли на 6%, до 1,978 млрд долл.

За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Ранее руководитель группы советников председателя НБУ Валерий Литвицкий заявлял, что сальдо интервенций регулятора на валютном межбанке за сентябрь т.г. - отрицательное, при этом не уточнил его объем.

***

Правительство рассматривает возможность предоставления госсредств бюджетникам для первого взноса по программе «Доступное жилье»

Кабинет министров Украины рассматривает возможность предоставления государством средств бюджетникам для первого взноса при покупке квартир по программе «Доступное жилье».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с работниками образования по случаю Дня учителя.

«Возникла проблема, что не всегда наши бюджетники могут внести этот первый взнос, который исчисляется порядка 100-150 тыс. гривен. Мы обсуждали на правительстве этот вопрос, как его решить с точки зрения наших врачей, потому что у нас в сельской местности очень трудно с обеспечением наших больниц врачами, с учителями тоже есть проблема, особенно в небольших населенных пунктах. И вот сейчас мы прорабатываем такое решение: либо всю часть первоначального взноса возьмет на себя государство, либо определенную часть», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что решение этой проблемы будет зависеть от возможностей государства, а внесение государством части первоначального взноса для бюджетников возможно будет также зависеть от материального положения семьи.

По словам Н.Азарова, семьи бюджетников, и в частности учителей, имеют разный состав. Один из членов семьи может иметь достаточный доход, и в этом случае государство не будет доплачивать за такого человека.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегионстроя, по состоянию на начало сентября с.г. в рамках правительственной программы «Доступное жилье» заключено 336 договоров о предоставлении частичной компенсации процентов и профинансировано 335 кредитов на общую сумму более 79 млн грн.

Справка УНИАН. 25 апреля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением №343 утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет в гривнях под не более 16% годовых на момент выдачи кредита. Частичная компенсация процентов определяется в размере процентной ставки за пользование кредитом минус 3 п.п. годовых. 3 августа 2012 года Президент Украины В.Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».

В Государственном бюджете 2012 года на компенсацию процентной ставки по этой ипотечной программе предусмотрено 1 млрд грн.

Кабинет министров Украины предусмотрел в проекте государственного бюджета на 2013 год 1 млрд грн на программу удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

***

Земельный банк будет кредитовать аграриев под 10% годовых — Минагропрод

Создание Земельного банка позволит кредитовать аграриев под 10% годовых против действующих в украинских банках кредитных ставок в размере 20-25%, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова директора Департамента финансово-кредитной политики Баграта Ахиджанова.

По мнению Минагропрода, кредитование Земельным банком предприятий АПК позволит уменьшить нагрузку на государственный бюджет, из которого в настоящее время компенсируется часть ставок по кредитам.

«Мы планируем создать Земельный банк для того, чтобы сельхозпроизводители имели благоприятные условия для работы. Сейчас кредитные ставки, под которые кредитуются аграрии в других странах, составляют 4-7% годовых, а кредитные ставки, которые предлагают коммерческие банки для украинских аграриев, колеблются в пределах 20-25%, то есть четверть части от тела кредита », - отметил Б.Ахиджанов.

По его словам, государственная программа по удешевлению кредитных ставок работает в Украине уже более 10 лет, однако не решает вопрос комплексно из-за отсутствия средств в госбюджете в необходимом количестве.

«Львиная доля государственных средств уходит на погашение тех высоких кредитных ставок, которые ежегодно растут. С одной стороны, есть объективные обстоятельства, формирующие эти кредитные ставки, но государство не влияет на это. Поэтому мы решили поддержать идеологию создания Земельного банка, который позволил бы аграриям получать кредиты под ставки не более 10% годовых», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии с начала текущего года (по данным на начало октября) привлекли 6 млрд грн кредитов, что несколько меньше объемов кредитования прошлого года.

По информации Национального банка Украины, объемы агрокредитования в Украине по итогам 8 месяцев составили 37 млрд грн. Увеличение кредитования в агросфере произошло за счет выдачи кредитов в иностранной валюте.

***

Украинско-российский Ан-148 будет закупаться для органов власти России – глава Администрации президента РФ

Украинско-российский Ан-148 будет закупаться для органов власти России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом руководитель Администрации президента России Сергей Иванов сообщил накануне журналистам в Ульяновской области по окончании совещания «О формировании консолидированного заказа на гражданские и транспортные самолёты отечественного производства на период до 2020 года».

«Говорилось о крупном госзаказе на другие самолёты, такие как «Ту-204СМ», «Ту-214», «Ан-148», «Сухой Суперджет», которые тоже нужны всем не только силовым структурам, но и государственным структурам. И такие заказы, конечно, послужат серьёзным подспорьем для выхода на серийное производство всех этих новых российских самолётов», - сказал С.Иванов.

В свою очередь, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что российской промышленностью освоен выпуск целого ряда современных воздушных судов, в первую очередь «Сухой Суперджет», «Ан-148», «Ил-96», «Ту-204СМ» и ряд других модификаций.

«Расчёты показывают, что экономия в стоимости владения, например, между «Ан-148» и «Ту-134», либо «Ту-204» и «Ту-154» составляет примерно от 20 до 30 млн рублей в год. (от 660 до 1 млн. долл.)», - сказал Д.Мантуров.

При этом он отметил, что в силу своей моральной и физической изношенности, низкой топливной эффективности старые самолеты требуют значительных средств на эксплуатацию, обслуживание и последующий ремонт.

«Сейчас основная задача для предприятий ОАК и в целом отрасли – это обеспечение серийности и освоенных уже моделей, и тех, которые сейчас запускаются в серию. Это должно привести в первую очередь к снижению издержек и к увеличению производительности труда на предприятиях», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрий Слюсарь сообщил, что Украина и Россия изучают возможность строительства в Воронеже новой технологической линии для производства Ан-148.

Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.

***

Остановка производства легковых автомобилей в корпорации «Богдан» будет краткосрочной — эксперт

Остановка производства легковых автомобилей в корпорации «Богдан» вызвана, в первую очередь, желанием компании добиться государственной поддержки, а не реальным отсутствием спроса, считает аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Роман Дмитренко.

«Мы считаем, что остановка производства будет краткосрочной и, скорее, вызвана желанием добиться государственной поддержки автомобилестроения, чем полным отсутствием реального спроса», - сообщил Р.Дмитренко.

По его словам, введенный Россией утилизационный сбор с импортных автомобилей увеличивает стоимость автомобилей «Богдан» на российском рынке на 10% и едва ли может привести к 100% падению спроса на них в первый же месяц. Кроме того, подчеркнул аналитик, значительную часть затрат автопроизводителя составляют фиксированные затраты, в том числе процентные платежи по кредитам - около 55 млн грн за квартал, которые завод несет даже в случае полной остановки.

Как сообщал УНИАН, на Черкасском автомобилестроительном заводе корпорации "Богдан" в сентябре текущего года не было выпущено ни одного легкового автомобиля, в то время как в сентябре прошлого года было выпущено 2,3 тыс. В сентябре корпорацией был произведен 1 автобус и 26 коммерческих автомобилей (77 автобусов и 75 коммерческих авто в сентябре 2011 г.)

Справка УНИАН. С 1 сентября т. г. Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже.

Украина в ответ на действия России ввела утилизационный сбор на ввоз российских автомобилей и автобусов (постановление Кабмина от 3 сентября 2012 года).

***

Инфляция в Украине в сентябре составила 0,1%

В Украине в сентябре 2012 года по сравнению с августом 2012 года потребительские цены выросли на 0,1%, против сентября 2011 года цены не изменились, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По информации Госстата, инфляция в январе-сентябре 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 0,8%, с начала 2012 г. (сентябрь 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,3%.

В сентябре 2011 года инфляция составила 0,1%, при этом к аналогичному месяцу 2010 года цены выросли на 5,9%, а по результатам января-сентября прошлого года рост цен составил 4,2%.

Согласно сообщению, в сентябре против августа 2012 года больше всего подорожали яйца — на 15,9% (против сентября 2011 года — снижение на 3,9%), услуги в сфере образования — на 2,7% (рост 4,4%), топливо и масла — на 1,5% (рост 6,3%) и транспортные услуги — на 0,4% (рост 5%).

Снижение цен зафиксировано в основном на овощи — на 5% (снижение — 25,6%), услуги железнодорожного транспорта — на 3% (рост 5,2%), фрукты — на 2,3% (снижение — 3,5%).

По остальным позициям в сентябре против августа зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,2 п.п.

Как сообщал УНИАН, в Украине в августе 2012 года по сравнению с июлем 2012 года зафиксирована дефляция 0,3%, против августа 2011 года зафиксирована инфляция — 0%, в августе против декабря (с начала 2012 года) — дефляция 0,4%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor`s инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

***

Цены производителей промпродукции выросли на 0,2%

В Украине рост цен производителей промышленной продукции в сентябре по сравнению с августом 2012 года составил 0,2%, с декабрем 2011 года – рост 3,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с сентябрем 2011 года цены производителей промпродукции выросли на 0,3%.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в сентябре против августа выросли на 0,2%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых продукция подешевела на 0,2%, в том числе в добыче, обогащении и агломерации каменного угля - на 1,3%. При этом в добыче нефти и природного газа цены не изменились.

В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены выросли на 0,6%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подорожала на 0,6%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены в сентябре против августа выросли на 1,2%, в т.ч. в производстве молочных продуктов и мороженного - на 1,2%, мяса и мясных продуктов — на 0,5%. При этом произошло снижение цен в производстве сахара на 0,1%, в производстве хлеба и хлебобулочных изделий цены выросли на 0,3%.

По данным Госстата, рост цен в производстве кокса, продуктов нефтепереработки в сентябре против августа составил 1,2%, в химическом производстве - 0,9%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 0,9%. Цены в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий выросли всего на 0,1%, в производстве транспортных средств и оборудования - на 0,3%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксировано снижение тарифов на 0,7%.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост цен производителей промышленной продукции августе по сравнению с июлем 2012 года составил 0,5%.

Справка УНИАН. Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.

***

НБУ наделен полномочиями контроля платежных систем

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном банке Украины» относительно организации наличного денежного обращения».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 сентября приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном банке Украины» относительно организации наличного денежного обращения».

Законом предусмотрено, что НБУ будет осуществлять надзор за платежными системами в соответствии с законодательством и ведением реестра платежных систем, их членов/участников.

К полномочиям Национального банка Украины относятся осуществление организации наличного денежного обращения, установление ограничений относительно использования систем защиты, платежных признаков и воспроизведения элементов дизайна банкнот и монет, а также правил выпуска обработки, изъятия из обращения и уничтожения наличности.

Кроме того, по закону, банкнотно-монетный двор НБУ будет заниматься изготовлением орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям Украины, нагрудных знаков лауреатов государственных премий Украины и президентских отличий, а также документов, удостоверяющих награждение ими.

Законом установлено, что председатель НБУ имеет заместителей, количественный состав которых определяется им по согласованию с Советом Национального банка. Председатель Национального банка назначает и увольняет заместителей по согласованию с Советом Национального банка.

***

АМКУ одобрил приобретение «Газтеком» акций ряда газоснабжающих компаний

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение крупнейшим частным собственником ряда украинских облгазов компанией «Газтек» акций ряда предприятий по газоснабжению и газификации, купленных ранее на приватизационных конкурсах.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, одобрено приобретение пакетов акций следующих компаний: «Днепропетровскгаз» (г. Днепропетровск), «Тысменицагаз» (г. Чернигов), «Запорожгаз»(г. Запорожье), «Луганскгаз» (г. Луганск), «Сумыгаз» (г. Сумы).

Как ранее сообщал УНИАН, крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" - победила в приватизационном конкурсе по продаже:

25,788% акций ПАО "Сумыгаз", заплатив за пакет 16 млн 900 тыс. грн (начальная цена составляла 15,6 млн грн);

26% акций ПАО "Луганскгаз", заплатив за пакет 81 млн 410 тыс. грн (начальная цена составляла 80,6 млн грн);

25% акций ПАО «Запорожгаз», заплатив за пакет 16 млн 800 тыс. грн (стартовая цена составляла 14 млн 100 тыс. грн);

26% акций ПАО "Днепропетровскгаз", заплатив за пакет 58 млн 650 тыс. грн (начальная цена составляла 58 млн грн);

26% акций ПАО «Тысменицагаз», заплатив за пакет 1 млн грн (начальная цена составляла 160 тыс. грн).

***

Азаров надеется с помощью вышки «Независимость» увеличить добычу газа на 1 млрд куб. м

Буровая вышка «Независимость» позволит Украине с 2013 года нарастить ежегодную добычу газа на 1 млрд куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров на встрече с работниками образования по случаю праздника Дня учителя.

«Прошла Босфор, например, громадная буровая платформа «Независимость», это реально наша независимость от дорогого российского газа.… Эта буровая платформа только к концу года станет на точку, начнет бурить, а газ реально начнет добывать, скажем, там в конце 2013 года», - сказал Н.Азаров.

Напомним, «Черноморнефтегаз» планирует запустить буровую установку «Независимость» на платформе БК-2 Одесского месторождения природного газа до конца года.

Справка УНИАН. Самоподъемная плавучая буровая установка «Незалежність»-

была спроектирована и построена на сингапурской судоверфи Keppel FELS в 2012 году. Оснащена самым современным оборудованием, и, вместе с СПБУ «Петр Годованец», станет самой высокотехнологичной и мощной СПБУ в Черноморском регионе.

Имеет наилучшие характеристики в своем классе как по глубине постановки (до 120 м.), так и по глубине бурения (9 144 м.). Способна бурить 12 скважин с одной постановки.

По погодным условиям СПБУ способна работать при шторме с высотой волн до 15 метров и скоростью ветра до 130 километров в час.

Одесское и Безымянное газовые месторождения были открыты в 1988 году. В 2006 году на Одесском месторождении начались работы по его освоению и был установлен блок-кондуктор БК-1. Однако из-за отсутствия средств работы были приостановлены. С этого момента до 2011 года на месторождениях проводились только геологоразведочные работы по уточнению запасов. Открытие нового продуктивного горизонта на Одесском месторождении позволило увеличить суммарные запасы обоих месторождений до 22 млрд кубометров природного газа.

УНИАН