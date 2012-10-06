В ДТП погибли два работника прокуратуры Киева

Вчера около 18.00 в ДТП в Киеве погибли два работника столичной прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, авария произошла на улице Боженко. Автомобиль, в котором находились работники прокуратуры, во время движения попал в яму на дороге. После этого автомобиль ударился о бордюр, а затем машину выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим автомобилем. Два работника прокуратуры погибли, водитель был госпитализирован. Водитель и пассажиры второго автомобиля получили телесные повреждения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Анализ крови показал отсутствие алкоголя в организме водителя. Автомобиль недавно прошел технический осмотр и был исправен.