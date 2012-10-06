МИД Бельгии ужесточит работу с кадрами в связи со шпионским скандалом

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс сегодня заявил о необходимости ужесточить отбор кадров для дипломатической работы после разразившегося в стране "шпионского скандала".

Как сообщают РИА «Новости», высокопоставленный бельгийский дипломат подозревается в шпионаже в пользу России. Федеральная прокуратура Бельгии уже проводит расследование в отношении 57-летнего уроженца Брюгге, который немногим более года назад был отстранен от служебных обязанностей и отозван из Копенгагена, где он работал.

По словам главы МИД Бельгии, к контролю за отбором кадров для бельгийской дипломатии следует также подключить Службу безопасности Бельгии.

По информации СМИ, бельгийский дипломат, работавший вице-консулом и консулом в Лагосе, Алжире, Лиссабоне, Токио, Нью-Йорке, Нью-Дели и Копенгагене, в течение 20 лет находился в контакте с российскими спецслужбами и, в частности, снабжал их информацией о "лазейках" для изготовления фальшивых удостоверений личности для российских разведчиков.

"Мы подтверждаем, что ведется судебное расследование в отношении бельгийского дипломата, подозреваемого в шпионаже, взятках и нарушении профессиональной тайны", - заявил, со своей стороны, федеральный прокурор Бельгии Йохан Делмюлле.