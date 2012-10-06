В ЮАР уволены 12 тысяч работников платиновой шахты

В Южно-Африканской Республике уволены около 12 тысяч работников платиновой шахты в городе Рустенбург, которые отказались прекратить забастовку вопреки требованию компании-владельца шахты.

Как сообщает радио «Свобода», компания Anglo American Platinum настаивает на незаконности забастовки, которая продолжается уже несколько недель.

Бастуют и рабочие других платиновых и золотодобывающих шахт ЮАР. Общее число бастующих достигает 75 тысяч. Требование - повышение зарплаты.

В августе на шахте "Марикана" конфликт между рабочими из двух профосоюзов, а впоследствии - между шахтерами и полицией привел к трагедии. В столкновениях погибли 44 человека, в том числе двое полицейских.

На этой неделе на шахте начала работать правительственная комиссия по расследованию обстоятельств случившегося.