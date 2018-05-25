Баланс недели: инвестнепривлекательность, сокращение резервов Арбузова, закон о депозитарной системе и ценовая стабильность

Кажется, едва ли не главным трендом украинского экономического бытия, который ярко засветился на этой неделе, стало обнародование очередного рейтинга Европейской Бизнес Ассоциацией, согласно которому в третьем квартале 2012 года инвесторы оценили бизнес-климат страны и условия ведения бизнеса на 2,14 балла (из пяти возможных), что является самым низким показателем за всю историю исследования – с 2008 года. В ассоциации отмечают, что доверие бизнеса к экономике Украины снизилось даже по сравнению с предыдущим кварталом этого года – на 0,5 балла. При этом основные проблемы, повлиявшие на негативные оценки респондентов, остались неизменными – фискальное давление, коррупция, нестабильная политическая ситуация накануне выборов. В то же время некоторые улучшения наблюдались в таможенной сфере – были упрощены таможенные процедуры и, соответственно, условия внешней торговли. «К сожалению, на фоне общей нестабильности, характерной для Украины перед выборами, пока это единственный позитивный сдвиг. 70% опрошенных отметили, что никаких изменений к лучшему не произошло», – отмечается в сообщении ЕБА.

По словам управляющего партнера компании «Эрнст энд Янг» в Украине Алексея Кредисова, показатели индекса свидетельствуют об отсутствии развития (или даже незначительном ухудшении) состояния бизнес-климата. Кроме того, по его мнению, более тревожным является тот факт, что, согласно полученным результатам, надежды на улучшение ситуации в ближайшее время вряд ли оправдаются. "Все это, наряду с парламентскими выборами, которые состоятся в конце октября, должно дать власти стимул к поиску альтернативных и эффективных подходов в реализации экономических реформ, чтобы улучшить бизнес-среду", – отметил представитель «Эрнст энд Янг».

Однако пока методы власти в поиске "альтернативных и эффективных подходов для реализации экономических реформ" не прибавляют оптимизма. В частности, именно на этой неделе Президент подписал скандально известный закон о депозитарной системе Украины. Наверное, не имеет смысла пересказывать, сколько копий и сабель было сломано вокруг данного закона, который фактически вводит монополиста по расчетам на фондовом рынке в виде Расчетного центра. Напомним, фондовики даже вынуждены были объявить часовую забастовку в знак протеста против принятия данного закона. Но, видимо, все это было напрасным – по словам самих участников рынка, им пока не удалось "достучаться до Президента". Конечно, они не теряют надежды исправить ситуацию путем внесения поправок в данный закон, однако создается впечатление, что в этом случае к диалогу готова лишь одна сторона. Хотя все же не стоит забывать об инвесторах, ведь некоторые из них уже выразили свою критическую позицию относительно нововведений правительства. Однако большинство, очевидно, предпочитают голосовать ногами, о чем свидетельствуют и результаты работы украинского фондового рынка. Несмотря на то, что западные рынки на этой неделе росли, индекс украинских акций снизился на 9%.

Еще одной знаковой новостью этой недели стало сокращение золотовалютных резервов НБУ в сентябре на 2,5% – до 29,255 млрд дол. В частности, резервы в иностранной валюте сократились на 3% – до 27 млрд дол., в золоте – выросли на 6%, до 1,9 млрд дол. Всего за девять месяцев текущего года резервы снизились на 8%, или на 2,5 млрд дол. По словам директора по инвестициям компании Concorde Capital Андрея Геруса, данная новость еще больше усиливает девальвационные ожидания и увеличивает валютные риски инвестиций в гривневые активы.

В то же время, традиционно радует инфляция. Согласно обнародованным статданным, в сентябре т.г. по сравнению с августом 2012 года потребительские цены повысились на 0,1%, против сентября 2011 года цены не изменились. В сентябре против августа 2012 года больше всего подорожали услуги в сфере образования – на 2,7% (рост 4,4%), топливо и масла – на 1,5% (рост 6,3%) и транспортные услуги – на 0,4% (рост 5%). По остальным позициям в сентябре против августа зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,2 п.п.

На этой неделе министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий заявил, что правительство Украины не отказалось от планов введения утилизационного сбора во время импорта автомобилей независимо от страны происхождения. Он отметил, что на сегодняшний день проект соответствующего постановления Кабинета Министров согласовывается с нормами международных торговых договоров. По словам министра, свою позицию по вопросу введения утилизационного сбора на весь импорт автомобилей выразили все профильные министерства и вопрос обсуждается на уровне премьер-министра. Стоит отметить, что эти заявления прозвучали на фоне остановки производства на Черкасском автомобилестроительном заводе корпорации "Богдан". С сентября текущего года на предприятии не был выпущен ни один легковой автомобиль, тогда как в сентябре прошлого года было изготовлено 2,3 тыс. Менеджмент предприятия недвусмысленно заявлял, что "правительство должно разработать эффективные механизмы для защиты украинского автопрома, поскольку на сегодняшний день выгоднее импортировать автотранспорт, чем производить". В то же время, по мнению аналитика инвестиционной компании Concorde Capital Романа Дмитренко, остановка производства легковых автомобилей в корпорации «Богдан» вызвана в первую очередь желанием компании добиться государственной поддержки. «Мы считаем, что остановка производства будет краткосрочной и скорее вызвана желанием добиться государственной поддержки автомобилестроения, чем полным отсутствием реального спроса», – отметил он.

Виталий Неборак (УНИАН)

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