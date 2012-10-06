Суд Ватикана приговорил бывшего камердинера Папы Римского к 1,5 годам тюрьмы

Суд Ватикана приговорил бывшего камердинера Папы Римского Бенедикта XVI Паоло Габриэле, обвиняемого в хищении документов из апартаментов понтифика, к 1,5 годам тюремного заключения.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство TMNews, судебный процесс над бывшим камердинером начался 30 сентября и продлился всего неделю. За это время было проведено четыре заседания, включая заключительное, на которых были заслушаны показания восьми свидетелей, в том числе личного секретаря понтифика монсеньора Георга Генсвайна (Georg Gaenswein) и нескольких жандармов Ватикана.

На последнем заседании этого громкого судебного процесса, прозванного журналистами Vatileaks (Ватиликс) по аналогии со скандальным сайтом WikiLeaks, прокурор Никола Пикарди потребовал для обвиняемого три года тюремного заключения, однако суд решил уменьшить срок наказания.

П.Габриэле, являвшийся одним из ближайших людей Папы Римского, был арестован 23 мая в своей ватиканской квартире, где проживал с женой и тремя детьми. При аресте у него были обнаружены несколько коробок с конфиденциальными документами, включая частные письма понтифика, а также специальная аппаратура для копирования секретных бумаг. Эти документы были процитированы в скандально известной книге Джанлуиджи Нуцци (Gianluigi Nuzzi) "Его Святейшество" и в итальянской печати, создавая немалые проблемы для Святого престола.

Вместе с ним на скамье подсудимых изначально находился и программист Государственного секретариата Ватикана Клаудио Шарпеллетти, который проходит обвиняемым в пособничестве бывшему камердинеру. Однако по ходатайству адвокатов К.Шарпеллетти его дело суд выделил в отдельное производство.