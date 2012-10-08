Уго Чавес победил на президентских выборах. Очередной 6-летний срок начнется в январе

Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что Уго Чавес одержал победу на прошедших в минувшее воскресенье президентских выборах, набрав почти 55% голосов избирателей. Очередной шестилетний президентский срок Чавеса, который впервые пришел к власти в 1999 году, начнется в январе будущего года, передает ИТАР-ТАСС.

Основной противник Чавеса на нынешних выборах, Энрике Каприлес, баллотировавшийся от оппозиционного Блока демократического единства, получил около 45% голосов. Остальные кандидаты набрали меньше одного процента.

Численность голосующего населения в Венесуэле составила почти девятнадцать миллионов человек. Из них 80% явились на избирательные участки, продемонстрировав рекордно высокий уровень гражданской активности.