ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Какими будут первые шаги Иванишвили в Грузии» пишет: Бидзине Иванишвили пришлось сменить имидж самого непубличного человека Грузии на роль главной медиаперсоны. Одним из первых его решений стало снижение цен…

http://delo.ua/world/kakimi-budt-pervye-shagi-ivanishvili-v-gruzii-186696/

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Также «Дело» в публикации «МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики» пишет: Фонд понизил прогноз роста мировой экономики на текущий и следующий годы. Для 2013-го прогноз роста совокупного ВВП всех стран мира снижен с 3,9% до 3,6%...

http://delo.ua/world/mvf-ponizil-prognoz-po-rostu-mirovoj-ekonomiki-186688/

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«Дело» в публикации «Сегодня запускают вторую очередь «Северного потока» пишет: этот трубопровод является принципиально новым маршрутом поставок российского газа – в обход Украины…

http://delo.ua/world/segodnja-zapuskajut-vtoruju-ochered-severnogo-potoka-186694/ммм

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «НБУ идет дорогой снижения», в котором пишет: поддержка Нацбанком стабильного курса гривни привела к уменьшению в первый осенний месяц его международных резервов на 750 млн долл. Сокращение могло быть и значительнее, если бы не переоценка стоимости евро и золота в резервах НБУ и получение средств от размещения еврооблигаций. До конца года государству предстоят крупные внешние погашения долгов, которые продолжат давить на резервы. Это побудит власть возобновить переговоры с Международным валютным фондом, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2039591

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Антидемпинговые полимеры», в котором пишет: принадлежащая «Лукойлу» компания «Карпатнефтехим» добивается защиты внутреннего рынка поливинилхлорида - сырья для производства труб, металлопластиковых окон и других стройматериалов. В Межведомственной комиссии по международной торговле сообщили о начале антидемпингового расследования относительно импорта ПВХ из США. В случае введения ограничений украинцам стоит готовиться к росту цен на конечную продукцию, говорят участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc/2039683

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Газета «Сегодня» в материале «В Украине впервые за 5 месяцев — инфляция» пишет: цены в стране увеличились на 0,1%…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/V-Ukraine-vpervye-za-5-mesyacev-inflyaciya.html

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Также «Сегодня» в публикации «При ликвидации копейки Украина сэкономит 5 миллионов гривен» пишет: Нацбанк хочет прекратить чеканку самых мелких монет, не будет головной боли и у украинцев при расчете в магазине…

http://www.segodnya.ua/economics/finance/CHekanku-melochi-budut-izymat-iz-oborota.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Баланс недели: инвестнепривлекательность, сокращение резервов Арбузова, закон о депозитарной системе и ценовая стабильность» пишет: на прошедшей неделе власть продолжала убаюкивать общество заявлениями об экономической стабильности в государстве. В то же время инвесторы в опросе оценили бизнес-климат как наихудший с 2008 года…

http://economics.unian.net/rus/detail/142496

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Минэкономразвития предложило правительству продавать больше активов» пишет: новая концепция управления федеральным имуществом до 2020 года внедряет принцип «продай или объясни» - в госсобственности останутся лишь самые необходимые предприятия…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/4735831/gosudarstvu_pora_ustranyatsya

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Также «Ведомости» в публикации «Иванишвили — грузинский Янукович?» пишут: тезис о смене власти в Грузии и уж тем более о геополитических подвижках кажется преждевременным…

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/4735091/prizrak_yanukovicha

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«Известия» в публикации «Счетная палата посчитала, что мужчины не доживут до пенсии» пишут: это произойдет, если стратегия пенсионной реформы будет принята в текущем виде и требования к стажу увеличат до 40 лет…

http://izvestia.ru/news/537028

(УНИАН)