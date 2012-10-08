Экс-игрок киевского «Динамо» Каха Каладзе может занять пост вице-премьера Грузии

Экс-игрок футбольного клуба «Динамо» (Киев) Каха Каладзе может стать вице-премьером и министром регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Как сообщает грузинский сайт Сivil.ge, в частности, Бидзина Иванишвили, коалиция которого «Грузинская мечта» будет формировать правительство после победы на парламентских выборах 1 октября, представил кандидатов на некоторые ключевые министерские посты 8 октября.

Также были представлены кандидатуры лидера партии «Наша Грузия – Свободные демократы» Ираклия Аласания на должность министра обороны и вице-премьера; Ираклия Гарибашвили («Грузинская мечта – Демократическая Грузия») - министра внутренних дел; Теа Цулукиани (OGFD) - министра юстиции, Майи Панджикидзе («Грузинская мечта – Демократическая Грузия») – на пост министра иностранных дел, и прочих.

Кроме того, 8 октября Б.Иванишвили заявил, что лидер Республиканской партии Давид Усупашвили станет председателем парламента.

Новое правительство, которое возглавит Б.Иванишвили, на утверждение новоизбранному парламенту должен представить Президент Михаил Саакашвили.

Как сообщалось, К.Каладзе играл в «Динамо» с 1998 по 2001 год. С января 2001 года он перешел в итальянский клуб «Милан».