Анонс на 9 октября

* Состоится Международная конференция «Налоговая реформа - важнейший ресурс экономического роста и повышения занятости». Запланированы выступления: вице-премьер-министра - министра социальной политики Украины Сергея Тигипко, председателя Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталия Хомутынника, главы Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха и др. Организатор - ВОО «Реформаторский клуб».

* Пресс-конференция на тему: "Рынок недвижимости до и после выборов 2012: реалии и перспективы". Участники: президент АСНУ Сергей Злыдень; руководитель комитета АСНУ по информационным технологиям, сервисам, аналитике и МЛС Эдуард Бразас; руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский, главный консультант Комитета по вопросам экономической политики Верховной Рады Украины Игорь Бондур.

* Пресс-конференция первого заместителя председателя ГНС в Киевской области, начальника управления налоговой милиции Владимира Тесленко с участием первого зам.начальника ГУ здравоохранения КОГА Александра Глушаницы на тему: "Серый" алкоголь - выявление и последствия употребления".

* 12-30 - В УНИАН состоится круглый стол на тему: «Информационные войны против Украины: как это предотвратить?». Участники круглого стола обсудят и проанализируют: Новые технологии информационного воздействия на граждан Украины; Информационный давление на украинское общество со стороны других стран; Состояние информационной безопасности Украины; Медиа-грамотность журналистов. Также они предложат возможные методы противостояния информационному давлению на Украину и повышения уровня медиа-грамотности журналистов. Участники: Олег Романчук, писатель, ученый, шеф-редактор журнала «Универсум»; Валентин Бадрак, журналист, публицист, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, Александр Скипальский, вице-президент Центра стратегических исследований и анализа, почетный председатель правления Объединения ветеранов разведки Украины; Диана Дуцик, главный редактор сайта MediaSapiens, зам.директора Могилянской школы журналистики. Модератор - дипломат, член избирательного списка Украинской платформы "Собор" Владимир Огрызко (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (050) 31-28-915, sobor@ukrplat.org.ua

* Круглый стол на тему: «Украина и ее инвесторы: кто будет контролировать собственность на ценные бумаги?». Мероприятие проводится по инициативе ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Дмитрий Тевелев, председатель НКЦБФР, Александр Дубихвист, директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ; Колин Масценик, финансовый экономист Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове, Сергей Мамедов, исполнительный директор независимой ассоциации банков Украины, председатель правления АБ «Укргазбанк»; Борис Тимонькин, председатель правления ПАО «Укрсоцбанк», Сергей Подрезов, председатель правления АО «Ощадбанк» и другие.

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