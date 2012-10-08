Курс НБУ на 09.10.12
19:19, 08 октября 2012Разное
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Официальный курс НБУ на 09.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 8 октября – 799.3000) 100 EUR – 1035.7329 (на 8 октября – 1039.2499) 10 RUR – 2.5719 (на 8 октября – 2.5805)
Официальный курс НБУ на 09.10.12
100 USD США – 799.3000 (на 8 октября – 799.3000)
100 EUR – 1035.7329 (на 8 октября – 1039.2499)
10 RUR – 2.5719 (на 8 октября – 2.5805)
Учетные курсы банковских металлов на 09.10.12 за 10 тройских унций (грн)
959 XAU 10 Золото – 141396.17 (на 8 октября – 143074.70)
961 XAG 10 Серебро – 2705.63(на 8 октября – 2785.56)
962 XPT 10 Платина – 134202.47 (на 8 октября – 137000.02)
964 XPD 10 Палладий – 52114.36 (на 8 октября – 53393.24)
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