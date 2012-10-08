ТОП-10 (8 октября)

Россельхознадзор сообщил о новой вспышке африканской чумы свиней в Краснодарском крае

«Нафтогаз» перечислил «Газпрому» свыше 1,056 млрд долл. за сентябрьский газ

Евросоюз может увеличить Стабилизационный фонд до 700 млрд евро

Fitch снизил прогноз роста ВВП Украины

Шансы на коррекцию фондовых рынков в октябре довольно велики - эксперт

Кабмин рассмотрит возможность снижения цены на газ для промышленности

Запущена вторая нитка «Северного потока»

Базовая инфляция в сентябре составила 0,1%

Россия вводит очередные ограничения для украинского сыра

У Азарова хотят запретить оборот продуктов с ГМО до их госрегистрации

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Россельхознадзор сообщил о новой вспышке африканской чумы свиней в Краснодарском крае

В Краснодарском крае России зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«При лабораторных исследованиях, проведенных в ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория», проб патологического и биологического материала, отобранного от павших и живых свиней, выявлен генетический материал вируса АЧС. Животные принадлежат ОАО «Племзавод им. В.И.Чапаева» Динского района», - говорится в сообщении. На предприятии находится более 12 тыс. свиней.

Отмечается, что в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции в соответствии с действующей инструкцией по предупреждению и ликвидации АЧС.

В тоже время управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю сообщает, что в начале месяца проводился контроль функционирования охранно-карантинных полицейских постов расположенных на границе региона. Было выявлено, что на некоторых постах остановка и досмотр автотранспорта проводились не в полном объеме, а выборочно, что создает реальную угрозу разноса возбудителя АЧС за пределы Краснодарского края в условиях действующих шестимесячных ограничений.

Всего в 2012 году в Краснодарском крае зарегистрировано 24 неблагополучных пункта и два инфицированных объекта среди домашних свиней, один неблагополучный пункт среди диких кабанов.

Напомним, что предыдущая вспышка африканской чумы свиней(АЧС), 23-я с начала года в Краснодарском крае РФ, была зафиксирована 10 сентября.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболевают, погибает.

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«Нафтогаз» перечислил «Газпрому» свыше 1,056 млрд долл. за сентябрьский газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» свыше 1,056 миллиардов долларов США за импортированный в сентябре 2012 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, цена природного газа для компании в третьем квартале 2012 года составляет около 426 долларов США за 1 тыс. куб. м

Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенному между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. США за 1000 куб. м.

Как сообщал ранее УНИАН, наибольшую сумму за импорт газа «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» в феврале текущего года - 1,3 млрд долл.

В августе «Нафтогаз Украины» перечислил ОАО «Газпром» почти 890 млн долл.

В июле «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 930 млн долл., в июне - 1,05 млрд долл., в мае - 648 млн долл.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл. за 1 тыс. куб. м

"Нафтогаз" ожидает снижения цены импортного газа в четвертом квартале до 417 долларов за тысячу кубометров.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Евросоюз может увеличить Стабилизационный фонд до 700 млрд евро

Министры финансов стран Евросоюза обсуждают возможность увеличения Стабилизационного фонда (Европейский механизм стабильности - ЕМС) на 40% - до 700 с 500 млрд евро, сообщают источники Deutsche Welle со ссылкой на ход заседания министров финансов стран еврозоны.

Заседание министров проходит в понедельник Люксембурге.

По словам чиновников, 17 стран-участниц еврозоны обязуются внести 80 миллиардов евро в качестве государственных вкладов в общий Стабилизационный фонд. Еще 620 миллиардов будут предоставлены в качестве финансовых гарантий. Как ожидается, ЕМC станет самостоятельным финансовым институтом уже к лету будущего года. Тогда же начнется кредитование государств.

Справка УНИАН. Европейский механизм стабильности (ESM) – международная организация со штаб-квартирой в Люксимбурге, основана 27 сентября 2012 года. Ее основная цель – оказание финансовой помощи членам еврозоны. На момент основания максимальный объем кредитования предлагался в размере 500 млрд евро. Новая организация заменит две существующие временные программы финансирования - Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) и Европейский механизм финансовой стабилизации (EFSM).

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Fitch снизил прогноз роста ВВП Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует замедление роста валового внутреннего продукта Украины с 5,2% в 2011 году до 0,5% в 2012 году и слабый рост в 3,1% в 2013 году.

Об этом говорится в комментарии Fitch, переданном агентству УНИАН.

Рейтинговое агентство отмечает, что мировые макроэкономические тенденции в значительной мере влияют на темпы роста кредитования в стране, наряду с отдельными административными решениями Нацбанка, которые в большей степени носят тактический, краткосрочный характер.

«Замедление роста экономики, что мы сейчас наблюдаем в ряде стран еврозоны и региона СНГ, в том числе и на Украине, - так Fitch прогнозирует снижение роста ВВП на Украине с 5,2% в 2011 году до 0,5% в 2012 году и только умеренный рост в 3,1% в 2013 году - как правило, имеет аналогичный эффект на темпы кредитования. Таким образом, следует учитывать оба фактора», - говорят в Fitch.

Как сообщал ранее УНИАН, в мае 2012 года Fitch Ratings ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1,6% с 4%, согласно прогнозу, озвученному в октябре 2011 года.

Кабинет министров Украины на заседании 12 сентября утвердил проект закона Украины «О государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

Председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов считает правительственный прогноз роста ВВП Украины в 2013 году на уровне 4,5% оптимистическим.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 2%, во II квартале - 3%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального ВВП за 2011 год, по данным Госстата, составил 5,2%.

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Шансы на коррекцию фондовых рынков в октябре довольно велики - эксперт

Шансы на коррекцию фондовых рынков в октябре довольно велики, считает аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Об этом говорится в его комментарии, переданном УНИАН.

По словам аналитика, «позитивный сюрприз от публикации экономических данных, который позволил снять вопрос коррекции на несколько дней, уже уступает место умеренному пессимизму. В такой ситуации украинскому рынку вновь придется сложнее всех. Единственный вариант, при котором, мы увидим рост по итогам месяца – это неожиданно сильные отчеты компаний, что возможно лишь при условии формирования заниженных ожиданий».

Как отметил П.Ильяшенко, нынешняя неделя будет не так богата на экономические события, как предыдущая. По крайней мере, публикации данных не будут столь концентрированными. С другой стороны, у инвесторов появится новый повод для разочарования или радости - квартальные отчеты компаний.

«Сначала речь будет идти о формальном старте сезона отчетов в США, затем на следующей неделе сезон отчетов уже начнет оказывать серьезное влияние на динамику рынков. И лишь во второй половине 20-х чисел месяца ожидается короткий, но интенсивный сезон отчетов в Украине», - сообщил аналитик.

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Кабмин рассмотрит возможность снижения цены на газ для промышленности

Кабинет министров Украины рассмотрит возможность удешевления тарифов на газ для промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров сегодня во время прямой линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Мы думаем, как снизить тарифы на газ для промышленности, потому что они у нас зашкаливают. И ставят наши предприятия в неконкурентные условия», - сказал Н.Азаров.

Также он отметил, что тарифы на газ для населения после парламентских выборов повышаться не будут.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров и Национальной комиссии госрегулирования энергетики (НКРЭ) до 2013 года издать нормативно-правовой акт о поэтапном переходе к единым ценам на природный газ для всех категорий потребителей.

Вместе с тем, Президент поручил НКРЭ на протяжении 2012 года усовершенствовать формирование цен на газ для населения путем уменьшения существующей дифференциации.

В настоящее время тарифы на газ для населения (дифференцированы в зависимости от объемов потребления и наличия счетчика) значительно ниже тарифов для промышленных потребителей. Данная ситуация является самой важной причиной отказа Международного валютного фонда продолжать программу кредитования Украины.

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Запущена вторая нитка «Северного потока»

Москва. Сегодня, 8 октября, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум линиям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента России.

«Сегодня вторая нитка газопровода «Северный поток» официально введена в эксплуатацию в составе единой интегрированной газотранспортной системы. Ежегодно по новой газовой магистрали может поставляться до 55 млрд куб. м природного газа на протяжении как минимум 50 лет. Транспортировка газа в Европу по первой нитке началась в ноябре 2011 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что торжественная церемония начала поставок газа по двум линиям состоялась сегодня на российском берегу Балтийского моря рядом с бухтой Портовая в присутствии представителей стран Европы и акционеров компании Nord Stream. Газовый вентиль был открыт из центра управления компрессорной станции «Портовая», которая способна создавать давление до 220 бар. Этого достаточно для транспортировки газа без промежуточной компрессии на все расстояние в 1224 км по дну Балтийского моря до входа в европейскую газотранспортную сеть в городе Любмине на балтийском побережье в Германии.

Маршрут обеих линий газопровода был детально спланирован и согласован с девятью странами Балтийского моря в ходе международных консультаций, которые длились четыре года. Результаты экологического мониторинга подтверждают, что воздействие строительства газопровода на окружающую среду было минимальным.

Первая нитка газопровода была введена в эксплуатацию в ноябре 2011 года. Каждая нитка имеет протяженность около 1220 км и пропускную способность 27,5 млрд куб. м газа в год.

Компания Nord Stream AG - международный консорциум, образованный для планирования, строительства и эксплуатации нового морского газопровода через Балтийское море. ОАО «Газпром» владеет 51% капитала совместного предприятия. Германские компании BASF SE/Wintershall Holding GmbH и E.ON Ruhrgas AG имеют равные доли по 15,5%. Доли голландской газовой инфраструктурной компании N.V. Nederlandse Gasunie и французской энергетической компании GDF SUEZ составляют по 9%.

Строительство газопровода Nord Stream началось в апреле 2010 г. после завершения экологических исследований и процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) вдоль всего маршрута газопровода.

Ранее пресс-секретарь компании Nord Stream Йенс Мюллер сообщил DW, что по первой нитке газопровода «Северный поток» за первые 11 месяцев работы прокачено порядка 9 млрд. кубометров газа. Он уточнил, что загруженность нового энергетического транспортного коридора составляла, таким образом, «в среднем примерно 30-40 процентов максимальной мощности».

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Базовая инфляция в сентябре составила 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в сентябре 2012 года против августа составила 0,1%, с начала года (сентябрь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,5%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в сентябре 2012 года показатель базовой инфляции против сентября 2011 года составил 1,6%, в январе-сентябре 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - 4,1%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине в сентябре 2012 года по сравнению с августом 2012 года потребительские цены выросли на 0,1%, против сентября 2011 года цены не изменились.

Инфляция в январе-сентябре 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 0,8%, с начала 2012 г. (сентябрь 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,3%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

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Россия вводит очередные ограничения для украинского сыра

Москва. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) вводит с 15 октября временные ограничения на поставки сыра с украинского предприятия «Дубномолоко».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с выявлением в партии сыра бактерий группы кишечной палочки, поступившей из Украины с предприятия № 17-17-04 MP (Дубномолоко, ПАО), с 15 октября 2012 года вводятся временные ограничения на поставку продукции этого предприятия в Россию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае поступления продукции этого предприятия, отгруженной до 15 октября, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме с последующим обязательным проведением лабораторного контроля.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор с 4 октября ввел временные ограничения на ввоз продовольственных товаров 8 украинских предприятий: ООО «Молис», ОДО «Глобинский маслозавод» (производство сыров, сухого молока и масла сливочного), ПАО «Бель Шостка Украина» (производство сыров), ДП «Мясокомбинат Заря», ООО «Компания «Зевс ЛТД» (производство говядины и свинины), ООО «Данон Днепр», ЗАО «Лакталис Николаев» (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции)», - говорится в сообщении.

В начале августа Россельхознадзор исключил два украинских предприятия - ООО «Атлантик» и ПАО «Комбинат Приднестровский» из реестра организаций, обладающих правом ввоза продукции животного происхождения на рынок стран Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

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У Азарова хотят запретить оборот продуктов с ГМО до их госрегистрации

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно информирования населения о содержании в пищевой продукции генетически модифицированных организмов” (№ 11299).

Этим законопроектом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов", которыми предлагается запретить оборот пищевых продуктов, которые содержат ГМО или получены с их использованием, до их государственной регистрации.

Также предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты, в соответствии с которыми на этикетке пищевого продукта должна указываться информация о наличии ГМО в том случае, если доля ГМО в пищевом продукте превышает 0,9%.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает отменить маркировку продуктов, которые не содержат генетически модифицированные организмы.

Напомним, в феврале 2012 Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины “О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов».

Закон предусматривает, что субъекты ведения хозяйства, которые впервые вводят в обращение продукцию, которая содержит ГМО или получена с их использованием, составляют в произвольной форме письменную декларацию, в которой в обязательном порядке отмечаются сведения о субъекте ведения хозяйства, то, такая продукция содержит ГМО или получена с их использованием, а также приводится номер такой продукции в Государственном реестре ГМО.

В июле 2009 года Кабмин повысил уровень допустимого содержания ГМО в продуктах с 0,1% до 0,9% . Продукты, содержание ГМО в которых выше 0,9%, подлежат маркировке. В перечне составляющих пищевого продукта после наименования каждого ингредиента из тех, что содержат ГМО или произведены с их использованием, в скобках дописывается “генетически модифицированный”, “содержит генетически модифицированный организм” или “произведен из генетически модифицированного организма” с указанием наименования организма или к каждой такой составляющей делается сноска.

УНИАН