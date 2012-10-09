ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Днепроспецсталь» готовится сократить четверть сотрудников» пишет: чтобы избежать полной остановки предприятия, руководством ПАО «Днепроспецсталь» принято решение до 1 декабря 2012 года привести штатную численность в соответствие с фактической загрузкой производственных мощностей…

http://delo.ua/ukraine/dneprospecstal-gotovitsja-sokratit-chetvert-sotrudnikov-186787/

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Также «Дело» в публикации «Fitch вновь ухудшило прогнозы роста ВВП Украины» пишет: рейтинговое агентство снизило прогноз роста ВВП Украины с 1,6% до 0,5% в 2012 году...

http://delo.ua/ukraine/fitch-vnov-uhudshilo-prognozy-rosta-vvp-ukrainy-186757/

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«Дело» в публикации «У сирийских повстанцев обнаружили ящики с украинским оружием» пишет: Украину снова хотят втянуть в оружейный скандал. Би-би-си обнаружила ящики с украинским оружием, предназначавшиеся для Саудовской Аравии, у сирийских повстанцев в Алеппо. Заглянуть в ящики журналисту не удалось…

http://delo.ua/world/u-sirijskih-povstancev-obnaruzhili-jaschiki-s-ukrainskim-oruzhiem-186786/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Тормозной след», в котором пишет: в Украине замедлился рост продаж новых автомобилей. Если по итогам полугодия он составлял 9,6%, то спустя девять месяцев - всего 2,6%. В первую очередь, это происходит из-за снижения макроэкономических показателей страны и ухудшения условий автокредитования. До конца года ситуация не улучшится, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2040310

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Холода ждет теплая встреча», в котором пишет: на коллегии Киевской городской госадминистрации по подготовке к зиме было решено начать отопительный сезон в столице уже с завтрашнего дня. В мэрии заверили, что до 17 октября отопление включат во всех жилых домах. Помимо ускоренного начала сезона, Киев ждет еще одно новшество - для борьбы с гололедом намерены использовать не соль и песок, а специальные реагенты. Правда, в этом году их хватит только на обработку Крещатика…

http://www.kommersant.ua/doc/2040302

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Газета «Сегодня» в материале «Стало известно, когда будет пик дешевизны продуктов в Украине» пишет: яблоки и «борщовый набор» снизятся в цене к ноябрю, а самый дешевый сахар будет в декабре…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/ovoshchi-eshche-podesheveyut-a-na-krupy-i-sahar-ceny-stabilny.html

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Также «Сегодня» в публикации «Бензин в Украине дорожать не будет» пишет: цена на топливо, по прогнозам экспертов, будет заморожена до ноября…

http://www.segodnya.ua/economics/transport/Benzin-v-Ukraine-dorozhat-ne-budet.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Северный поток» - ни себе, ни Украине» пишет: газопровод «Северный поток» 8 октября начал поставки газа по двум линиям. Но радость россиян трудно разделить, если учесть подробности реализации проекта. Попытка России минимизировать транзитное значение нашей страны для экспорта российского газа пока себя не оправдала...

http://economics.unian.net/rus/detail/142611

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Россия не имеет резервов для экономического роста, считают во Всемирном банке» пишет: российская экономика полгода росла темпами, опережающими ее возможности, и есть риски перегрева, предупреждают экономисты МВФ…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4784621/nuzhno_vyzdoravlivat

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Также «Ведомости» в публикации «Зарубежной экспансии «Газпрома» угрожают с Аляски» пишут: грандиозный проект строительства газопровода длиной 1287 км с северного склона Аляски позволит ExxonMobil, Conoco-Phillips и BP зарабатывать на продаже сжиженного газа 20 млрд долл. в год…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/4784601/vyzov_gazpromu_s_alyaski

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«Известия» в публикации «Ромни обещает России проблемы» пишут: кандидат от республиканцев на пост президента США обошел в опросах Обаму и напомнил избирателям о главном враге…

http://izvestia.ru/news/537197

(УНИАН)