В Полтавской области горят торфянники
10:18, 09 октября 2012Разное
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В Полтавской области на открытой территории, которая относится к Оржицкому поселковому совету, вчера пожар возник на торфянниках.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области.
По их данным, огнем уничтожен сухостой травы и поверхностные залежи торфа на площади 3,9 га. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.
Тушение очагов пожара торфяного массива продолжится 9 октября.
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