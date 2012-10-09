В Полтавской области горят торфянники

В Полтавской области на открытой территории, которая относится к Оржицкому поселковому совету, вчера пожар возник на торфянниках.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, огнем уничтожен сухостой травы и поверхностные залежи торфа на площади 3,9 га. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.

Тушение очагов пожара торфяного массива продолжится 9 октября.