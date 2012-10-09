Анонс на 10 октября

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Украина может остаться без ветроэнергетики». Организатор - Европейско-украинское энергетическое агентство. Состоится обсуждение проекта Закона о внесении изменений в ЗУ «Об электроэнергетике» (о стимулировании производства электроэнергии из альтернативных источников энергии) № 10183, который будет рассмотрен ВРУ 16 октября 2012 года. Участники: Питер Джастин О'Брайен, член Совета ЕУЭА, Региональный менеджер, EuroCape Украины, Юрий Кубрушко, член Рабочей Группы ЕУЭА по ветроэнергетике, ген.директор Imepower; Лоик Лерминье председатель Западно-Крымской ВЭС, Виталий Радченко, старший юрист CMS Cameron McKenna; Елена Рыбак, модератор, директор Европейско-Украинского энергетического агентства.

* Пресс-конференция на тему: «Состояние реализации закона Украины «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой». Организатор - Программа Международной финансовой корпорации (IFC, Группа Всемирного банка) «Развитие агрострахования и агрофинансирования в Украине». Приглашены: Николай Присяжнюк, министр аграрной политики и продовольствия Украины, Андрей Стасевский, председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование рынков финансовых услуг Украины; Наталья Гудыма, президент Лиги страховых организаций Украины; Гари Роше, руководитель Программы IFC «Развитие агрострахования и агрофинансирования в Украине».

* Пресс-конференция на тему: «Глобальное обновление бренда Мобилочка и новый формат сети – "Новая МОБИЛОЧКА: бренд, формат торговли, стратегия". Участники: ген.директор холдинга "Mobile Synergy group", сеть "Мобилочка" Антон Володькин; директор по маркетингу и рекламе ООО "Мобилочка" Виктория Губина; менеджер ООО "Мобилочка" Анна Биднык; представитель агентства Leo Burnett Ukraine Сергей Молокович.

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